Expresa que ya no quiere vivir

Hablemos de Bioética

Podemos afirmar que el suicidio es toda conducta humana impregnada de fantasías, deseos e ideas de muerte. Se define el suicidio como la manifestación de no querer vivir, que lleva consigo la disposición a la muerte.

La OMS (1986) define el suicidio como un acto con resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando su resultado letal y a través del cual pretende obtener los cambios deseados.

Desde la perspectiva psicoanalítica, Yampey (1992) nos dice que las fantasías inconscientes más frecuentes en una persona con tendencia suicida son:

1.— Un deseo de escapar del conflicto presente.

2.— Un deseo de venganza sobre el otro.

3.— Un deseo de expiación por los sentimientos de culpabilidad.

4.— Un deseo mágico de reunirse con su ser querido.

5.— Un deseo de provocar en los otros un deseo de valoración.

6.— Un deseo de comenzar una nueva vida ante la vivencia del fracaso.

7.— Un deseo de liberación.

8.— Un deseo de rehabilitación del prestigio, de honor y de gloria.

9.— Un deseo de desintegración del yo.

Algunos autores afirman que en una proporción pequeña pero significativa de gente que intenta el suicidio el nivel de autodestrucción es virtualmente indistinguible del encontrado en suicidios consumados.

Algunos de los términos que debemos tener claros son:

Itinerario: ideación suicida, intento de suicidio y suicidio consumado.

Suicidio: acto de matarse deliberadamente.

Intento de suicidio: todo comportamiento suicida que no cause la muerte, y se refiere a intoxicación autoinflingida, lesiones o autoagresiones intencionales que pueden o no tener una intención o resultado letal.

Comportamiento suicida: se entiende una diversidad de comportamientos que incluyen pensar en el suicidio (o ideación suicida), planificar el suicidio, intentar el suicidio y cometer un suicidio propiamente dicho.

Existen dos instintos primordiales en el ser humano: el de la supervivencia y el de la propagación de la especie. En este mismo plano podríamos situar la necesidad de sentir la vida; nuestra vida tiene que producir placer. Éste, entendido como el bienestar que produce el hecho mismo de vivir. Cuando se llega a la certeza que esto no es posible tendría sentido el suicidio (por ejemplo, un cáncer terminal).

Por esto podemos afirmar que el suicidio tiene sentido dentro de un sinsentido. Es una solución (drástica e irreversible y por esto equivocada) a un problema.— Presbítero Alejandro de J. Álvarez Gallegos, doctorando en Bioética