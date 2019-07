Fallece Carlos Cruz-Díez, referente del arte cinético hispano

Carlos Cruz-Díez muere por causas naturales en París

CARACAS (AP).— El venezolano Carlos Cruz-Díez, maestro del arte cinético y uno los principales artistas de vanguardia latinoamericanos de todos los tiempos, falleció anteayer en París a los 95 años de edad.

“Los homenajes serán realizados en la estricta intimidad de su familia”, se indicó tanto en la página oficial del creador plástico como en las redes sociales de su fundación y taller.

No se especificó la razón del deceso, pero, según medios venezolanos, fue por causas naturales.

La obra de Cruz-Díez es conocida por sus experimentos con el color, la forma y los efectos ópticos en enormes instalaciones, pequeños y grandes murales.

“Yo no me inspiro, yo reflexiono. Reflexiono sobre la vida, sobre el arte, sobre cuál debería ser mi papel en el tiempo. Yo quiero ser de mi tiempo, no soy del pasado, soy de hoy”, declaró el artista en Nueva York en 2008.

Nacido en Caracas el 17 de agosto de 1923, Cruz-Díez integró junto a sus compatriotas Jesús Soto, Alejandro Otero y Juvenal Ravelo el movimiento cinético de Venezuela, que surgió a mediados de 1950 y en las décadas siguientes se convirtió en una de las expresiones artísticas más destacadas de América Latina.

Inició su carrera en la Escuela de Bellas Artes de Caracas y, tras graduarse, trabajó como director artístico de la agencia de publicidad McCann-Erickson y como ilustrador para el diario venezolano “El Nacional”.

En 1957, luego de sus viajes por París y Nueva York, fundó en la capital venezolana el Estudio de Arte Visual, escuela de artes gráficas y diseño industrial. Dos años después se trasladó a París, donde empezó a experimentar con el arte cinético.

En 1965 fue nombrado asesor del Centro Cultural Noroit en Arras, Francia. A comienzos de la década de 1970 se desempeñó como profesor en la Escuela Superior de Bellas Artes y Técnicas Cinéticas en París, donde vivió con su familia desde 1960. En 2008 adquirió la nacionalidad francesa.