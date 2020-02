Fallece el crítico literario George Steiner

CIUDAD DE MÉXICO.- El crítico literario George Steiner, considerado uno de los más influyentes del siglo XX y uno de los más reconocidos estudiosos de la cultura europea, falleció este lunes a los 90 años de edad, según confirmó su hijo David Steiner.

El también escritor de ficción y profesor fue el crítico del New Yorker entre 1966 y 1997, sucediendo a Edmund Wilson, según recoge The New York Times.

En sus publicaciones el autor dio muestra de su bagaje cultural debido a las referencias literarias que incluía. Nacido en Francia, en Neuilly-sur-Seine, el 23 de abril de 1929, el autor creció hablando francés, inglés y alemán, lo cual le permitió leer a los clásicos bajo la guía de su padre, quien era un judío que años atrás salió de Austria por miedo al antisemitismo.

Sus reconocimientos

Entre los reconocimientos que recibió está que fue miembro de honor de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias, de la Academia Británica, era doctor honoris causa de las universidades de East Anglia, Lovaina, Mount Holyoke College, Bristol, Glasgow, Lieja, Ulster y Durham.

También era Caballero de la Legión de Honor francesa y ganó los premios Truman Capote y el Internacional Alfonso Reyes. En 2001 George Steiner fue merecedor del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.

El discurso de recepción llevó por título "Los sueños son el campo neutral de las contradicciones".

A lo largo de su carrera como académico y crítico literario publicó más de 20 obras, desde HEidegger hasta el legado de Antígona y la tragedia griega en el canon occidental.

