Fallece el escultor del icónico toro de bronce de Wall Street

El escultor siciliano Arturo Di Modica, autor del famoso toro de bronce símbolo de Wall Street en Nueva York, murió a los 80 años en las primeras horas de hoy sábado, informaron medios de comunicación italianos.

Di Modica, que falleció en su domicilio de Vittoria cerca de Ragusa, en el sur de Sicilia, “luchaba desde hacía años contra un cáncer y su estado se había agravado en las últimas semanas”, precisó el diario La Repubblica en su sitio de internet.

El escultor siciliano es famoso sobre todo por su imponente escultura de toro de bronce de 3,2 toneladas (4.9 metros de largo y 3 metros de alto), instalada cerca de la Bolsa de Nueva York.

La escultura, llamada “Charging Bull” en inglés, la esculpió el artista y financiada por su propio bolsillo. Invirtió más de 350,000 dólares en su momento.

