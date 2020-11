Fallece Sandro Cohen poeta y editor que enfermó de Covid-19

MÉXICO.— Sandro Cohen, poeta, traductor y editor murió la tarde de este jueves 5 de noviembre, a los 67 años, luego de permanecer hospitalizado, desde el pasado 13 de octubre, por una tos que al poco tiempo le fue diagnosticada como Covid-19.

La familia Cohen Estrada informó de la muerte del narrador, profesor universitario y autor del emblemático libro académico "Redacción sin dolor".

Había sido desintubado y aguardaban su pronta recuperación

En un reciente entrevista, Josefina Estrada había dicho que Sandro Cohen había sido desintubado y guardaban todas las esperanzas de su recuperación, pero al continuar delicado y en terapia intensiva, reiteraba el llamado a seguir recaudando fondos.

Sin embargo, pocas horas después los médicos detectaron una bacteria en los pulmones del escritor.

Estamos conmovidos y agradecidos por el apoyo, oraciones, aportaciones y muestras de cariño para Sandro Cohen. Por... Publicado por Sandro Cohen en Miércoles, 4 de noviembre de 2020

La escritora Josefina Estrada aseguró que su esposo había sido desintubado, pero continuaba con respiración artificial.

"Estaba evolucionando muy bien hasta que anoche detectaron una bacteria y para combatirla necesitan transfusión de sangre. Me dijeron que esa bacteria ya no tiene que ver con el Covid, pero ciertamente sus pulmones, desde que entró, estaban muy dañados. Es una de las bacterias que estaban ahí y no le han permitido la desinflamación total".

Su estado requirió una recaudación de fondos

Su estancia en el Hospital ABC, desde el 13 de octubre, había superado los dos millones de pesos, y el seguro de gastos médicos como profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), campus Azcapotzalco, sólo le cubría un millón de pesos.

Es así como su familia emprendió una campaña a partir del 25 de octubre para recaudar fondos para saldar los gastos hospitalarios.

Sandro está recuperándose lenta pero consistentemente cada día, gracias a los empeños y cuidados del equipo médico del... Publicado por Sandro Cohen en Viernes, 30 de octubre de 2020

El 26 de octubre, a través de la cuenta de Facebook de Sandro Cohen, su familia colgó un mensaje. Pero hoy, el editor de la mítica editorial Colibrí, murió dejando infinidad de proyectos y libros pendientes.

También podría interesarte: Fallece Luis Zapata, pionero de la literatura LGBT en México