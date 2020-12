Fallece Xinxing, la panda en cautiverio más longeva del mundo

La panda gigante en cautiverio tuvo alrededor de 153 hijos en toda su vida.

CHONGQING.— Xinxing, la hembra de panda gigante en cautiverio más longeva del mundo, murió este pasado 8 de diciembre a la edad de 38 años en el zoológico del municipio de Chongqing, en el suroeste de China, así lo anunció la propia institución.

Xinxing comenzó a mostrar síntomas de somnolencia y pérdida de apetito el 21 de octubre. Su condición empeoró rápidamente en los días siguientes y desarrolló dificultad para respirar, tos, distensión abdominal y problemas para defecar, según el zoológico de Chongqing.

Expertos de varias instituciones médicas, incluido el Centro de Conservación e Investigación del Panda Gigante de China, hicieron los máximos esfuerzos para salvarla, pero finalmente falleció al mediodía del 8 de diciembre.

The world’s oldest panda living in captivity, Xinxing, has died. She was 38 years and 4 months old and spent most of her time in Chongqing Zoo in southwest China. #panda #China #zoo pic.twitter.com/XNLW0r7HaS