Falta más estructura misionera: se aceleró la secularización de Europa

El Cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo y presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea, dijo en una reciente entrevista que la pandemia de coronavirus puede haber acelerado la secularización de Europa en 10 años, indica ACI prensa.

“Pienso en mi país (Luxemburgo): vamos a ser reducidos en número. Porque todos los que ya no venían a misa, porque venían solo por motivos culturales, esos ‘católicos culturales’, de izquierda y derecha, ya no vendrán. Han visto que la vida es muy cómoda. Pueden vivir muy bien sin tener que ir a la iglesia. Incluso las Primeras Comuniones, el catecismo para niños, todo esto disminuirá en número, estoy casi seguro”, indicó el Purpurado en una entrevista con L'Osservatore Romano publicada el 2 de septiembre.

“Pero eso no es una queja de mi parte. Hubiéramos tenido este proceso incluso sin una pandemia. Quizás nos hubiera llevado 10 años más. Pero en este punto, la Iglesia debe inspirarse en una humildad que nos permita reorganizarnos mejor, para ser más cristianos, porque de lo contrario esta cultura del cristianismo, este catolicismo meramente cultural, no puede durar en el tiempo, no tiene una fuerza viviente detrás”, añadió.

A pesar del pronóstico, el Cardenal Hollerich aún cree “que es una gran oportunidad para la Iglesia”, “debemos pensar siempre en la evangelización de Europa”.

“Debemos entender lo que está en juego, debemos reaccionar y poner en marcha nuevas estructuras misioneras. Y cuando digo misioneros, me refiero tanto a la acción como a la palabra. También creo que en el mundo después de la pandemia, Occidente, Estados Unidos y Europa serán más débiles que antes, porque la aceleración que trae el virus hará crecer a otras economías”, señaló.

Las misas con público se suspendieron en toda Europa durante varios meses para restringir la propagación del Covid-19. Si bien se han reanudado las liturgias públicas, la evidencia demuestra que la asistencia es bastante baja en comparación a la época pre pandemia.

En algunos países existen límites estrictos sobre el número de católicos a los que se les permite asistir a Misa.

Al 6 de septiembre, hay 2’356.,319 casos de Covid-19 y 182,754 muertes relacionadas al virus en el Espacio Económico Europeo, la Unión Europea y el Reino Unido, según el reporte del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.