¡Felicidades papá!, imágenes para celebrar el Día del Padre

Este 16 de junio se celebra el Día del Padre en México, una fecha para conmemorar a aquellos que nos educaron y guiaron nuestros pasos. Hace unos días, el Diario inició una dinámica para felicitar a papá en su día.

Con estas imágenes, nuestros lectores recordaron un momento especial con sus padres. Aquí una recopilación de las mejores dedicatorias.

¿Por qué tu papá es el mejor?

Mensajes para el Día del Padre

Aurora Castillo

“Esta foto fue un momento especial compartido a su lado, porque lo reconocieron como uno de los jugadores pioneros del fútbol en Ticul, Yucatán. Aunque debido a su enfermedad ya no lo puede practicar, fue muy emotivo que sus compañeros lo reconocieran como tal”.

Karen Valencia

“El no es mi papá de sangre es el esposo de mi mamá pero el nos sacó adelante a mi mamá y a mi. Nunca se rindió, siempre me trato como una hija y hasta ahora. Por eso quiero que sea presumido para que muchos vean que no necesariamente tiene que ser tu sangre para amarte de verdad”.

Carlos Chalé

“Es el mejor papá y abuelo, él nos creció desde pequeños, señor emprendedor, agradecido con la vida y buen prójimo. Hace unos días falleció, pero dejo una gran marca en este mundo quiero y me gustaría todos sepan el gran ejemplo de papá que fue al no rendirse y sacar a una gran familia hacia adelante sin arrepentirse de nada. Pedro Mex Farfan, 72 años”.

Adriana Rodríguez

“El día de su cumpleaños por que todos estamos juntos y es el mejor papá del mundo, siempre apoyándonos y dándonos buenos consejos para ser mejores personas”.

