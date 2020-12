¡Feliz año 2021! Imágenes y frases para dedicar

MÉXICO.- El 2021 cada vez está más cerca y, como cada fin de ciclo, estamos en una época para reflexionar y planear lo que sucederá el siguiente año. Si buscas cómo expresar tus sentimientos, te ayudamos con una recopilación de imágenes y frases para desear ¡Feliz Año Nuevo 2021!

Feliz año 2021 imágenes Feliz año nuevo 2021 Una imagen para desear feliz año 2021 Feliz Año Nuevo 2021 imágenes y frases Feliz Año 2021. Mis deseos para este 2021. Feliz año 2021 imágenes Feliz año nuevo 2021 Una imagen para desear feliz año 2021 Feliz Año Nuevo 2021 imágenes y frases Feliz Año 2021. Mis deseos para este 2021. Feliz año 2021 imágenes Feliz año nuevo 2021 Feliz año 2021 imágenes Feliz año nuevo 2021 ❮ ❯

Ahora que ya tienes una imagen para dedicar, puedes acompañarla de algunas de las frases que presentamos a continuación.

“Mañana será la primera página en blanco de un libro con 365 páginas. Escribe una buena historia”. Brad Paisley

Feliz año nuevo 2021

“¡Que este año esté lleno de triunfos, nuevos encuentros, nuevos anhelos y experiencias hermosas!”

“Espero que este año cometas errores, pues cometer errores significa hacer cosas nuevas, aprender, vivir y cambiar el mundo”: Neil Gaiman

“Para este año nuevo te deseo lo más grande que existe en la vida: ¡una inmensa felicidad!” “El final del año no es ni un final ni un comienzo, sino una marcha, con toda la sabiduría que la experiencia puede inculcar en nosotros”. Hal Borland

Feliz año nuevo 2021

“Para 2021 te deseo 365 experiencias maravillosas que te hagan sonreír y sentirte dichoso por vivir”.

“La mala noticia es que el tiempo vuela. La buena noticia es que eres el piloto”: Michael Altshuler

Feliz Año Nuevo 2021 imágenes y frases

“Te deseo que en 2021 se cumplan todos los deseos que viven en el fondo de tu corazón”.

“Aprende de ayer, vive para hoy, espera para mañana”: Albert Einstein

Feliz Año 2021. Mis deseos para este 2021.

“¡Felicidades para ti y tus seres queridos en este nuevo inicio de año!” “Hace muchos años resolví no molestarme con las resoluciones de Año Nuevo, y me he mantenido firme desde entonces”.

Otras frases para desear Feliz Año 2021

Dave Beard “Espero de corazón que pases un fin de año lleno de salud, amor y bendiciones”. “Es difícil vivir en el presente, es ridículo vivir en el futuro e imposible vivir en el pasado. Nada está tan lejos como hace un minuto”. Jim Bishop

Feliz año nuevo 2021

“Que este 2021 llegue cargado de todo lo que has perseguido con esfuerzo y entusiasmo”. “Escriba en su corazón que cada día es el mejor día del año”. Ralph Waldo Emerson.