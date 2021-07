Feliz por beca recibida

Con Fundación Alborada pudo cursar su carrera

Luego de concluir la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad Marista con una de las calificaciones más altas a Geraldine del Carmen Orozco Chan le gana la emoción.

“La verdad me siento muy contenta de haber tenido esta oportunidad”, dice la joven, quien cursó los cuatro años con apoyo de la beca del 100% otorgada por la Fundación Alborada.

Geraldine es la menor de tres hermanos y también es la primera en su familia que concluye una licenciatura.

Pero ella siempre tuvo como meta estudiar una carrera y por ello concursó por un lugar en la Universidad Autónoma de Yucatán, pero cuando le llegó la oportunidad de estudiar en la Universidad Marista no dudó en matricularse, aunque tuviera que madrugar para alcanzar el transporte, quedarse más tiempo en las instalaciones para hacer sus tareas o trabajar en su tiempo libre para completar algunos de sus gastos.

Y es que, como parte de su formación, cada semestre tenía que irse de viaje con su grupo. Su familia hacía lo posible por apoyarla, ella misma ahorraba hasta donde podía y cuidaba a sus sobrinos a cambio de un apoyo económico. En algunas ocasiones también organizaba mutualistas.

También con el apoyo económico que recibió durante sus prácticas profesionales pudo solventar los gastos de viaje a Valladolid, Campeche, Cancún, Ciudad de México, Pachuca, entre otras ciudades y pueblos del país.

La pandemia arruinó un viaje

Donde ya no pudo ir fue a un intercambio al extranjero, y aunque luego la Universidad le ofreció viajar a Iowa, Estados Unidos con todos los gastos pagados no se pudo porque llegó la pandemia del coronavirus.

Vecina del Centro, en las inmediaciones de Santa Rosa, solo tiene palabras de agradecimiento para la Universidad y la Fundación, de la cual se enteró gracias a una amiga. “En un principio pensé que era un sueño, pero me decidí y fui a averiguar”.

Descubrió entonces que la Fundación es mucho más que dar becas. “Me atrajo el desarrollo social con las personas y que desde un principio te enseñan”, dice la joven.

“La Fundación Alborada me permitió concluir la carrera pero también me ayudó, con sus diversas actividades, a crecer profesionalmente”, comparte Geraldine, quien confiesa haber elegido Administración Turística por su gusto por los idiomas y los viajes.

Se esforzó

Recuerda que cuando fue seleccionada para la beca no lo podía creer, pero se esforzó mucho para mantener su promedio y no perder el apoyo, por eso no le importó despertar todos los días a las 5 de la mañana para alcanzar el transporte escolar o quedarse más horas después de clases para estudiar.

Sus padres, Teresita Chan Martín y Luis Orozco Jiménez, también están contentos de su logro y es que es la primera en la familia en concluir una carrera profesional. “Mis hermanos se quedaron a la mitad”, indica Geraldine, quien cursó el bachillerato en el Cobay de Chenkú.

La joven, quien actualmente realiza sus prácticas en un restaurante, desea buscar un trabajo para que más adelante curse una maestría.

Geraldine es una de los 11 becarios de Fundación Alborada que este año concluyeron sus estudios de licenciatura. De éstos, nueve estudiaron en la Universidad Marista y dos en la Universidad Anáhuac Mayab.— IVÁN CANUL EK