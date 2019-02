Fendi presenta su última colección con Lagerfeld 

Recuerda al “káiser”

MILÁN (EFE).— La casa de moda italiana Fendi rindió ayer homenaje al fallecido diseñador alemán Karl Lagerfeld, en la pasarela de Milán, donde presentó la última colección femenina que contó con la colaboración del “káiser” de la moda.

El desfile concluyó con todos los asistentes en pie mientras se proyectaba un vídeo titulado “54 años juntos” en el que el modisto recordaba y dibujaba el modo en que iba vestido el primer día en el que comenzó a colaborar con la firma italiana, en 1965.

Fendi presentó en la pasarela milanesa su colección para la mujer del próximo invierno, la última colaboración entre el mítico diseñador alemán y Silvia Venturini Fendi.

La firma propuso una colección de corte masculino y muy clásico, con americanas en beige combinadas con grandes pajaritas, pantalones anchos de pinzas, grandes sobretodos en tonos grises y marrones y abrigos en “tweed” con elementos en cuero.

También planteó el jersey de lana junto a camisas de grandes cuellos en colores como el verde pálido, así como vestidos gaseosos y mucho más coloridos, en verde o amarillo, bajo los abrigos.

Destacaron las botas altas en un intenso amarillo, verde o rosa y para por la noche se impuso el negro, que impregnó largos vestidos con transparencias decorados con un gran lazo en la espalda.

También fue el turno de Emporio Armani, que llevó a Milán su colección “Freestyle” (estilo libre), en la que distintos elementos, prendas y colores se mezclan: botas altas de noche con bermudas, sudaderas con faldas de tablas o plumas con trajes de chaqueta.

La colección incluye prendas en lana, organzas, chaquetas con flexos, abrigos con forma de levita e incrustaciones de pedrería y termina completamente impregnada por el rojo, el auténtico protagonista de la apuesta de Armani para la mujer invernal.

¿Su heredera?

El difunto Karl Lagerfeld era tan conocido por sus gafas de sol y su coleta plateada como por su gata, Choupette, amada y explotada a partes iguales por su propietario, que prometió en vida legarle parte de sus millones, pero ¿podría hacerlo?

“Tiene una pequeña fortuna para ella sola, es una heredera. Si me pasa algo, la persona que se ocupará de ella no estará en la miseria”, dijo el alemán, diseñador de Chanel, en una entrevista en 2015.

La gata, un bello ejemplar de sagrado de Birmania en color arena con más de 200,000 seguidores en Instagram —ante los que mostró ayer con una foto su luto tras la muerte de “papá”—, es, como él mismo decía, “una niña rica”. Lagerfeld le procuró exhaustivos cuidados desde que llegó a su vida en 2011: su amigo Baptiste Giabiconi se la prestó, pero el diseñador acabó quedándosela para darle una vida mejor, con dos damas de compañía, un guardaespaldas, chófer y una carrera de modelo que ha generado 3.4 millones de dólares. Aunque los detalles del testamento del “Káiser” no se conocen aún, en su último listado anual la revista alemana “Manager Magazin” estima su fortuna en 453 millones dólares.

Una persona puede recibir la herencia con un cierto número de obligaciones hacia el animal hasta su muerte, aunque la opción de la asociación es muy frecuente en Francia.

En 2018, las herencias supusieron el 70 por ciento de los ingresos de la Société Protectrice des Animaux (SPA), es decir 37.4 millones de dólares.

“En caso de herencia cuidamos del animal a la muerte de su dueño, incluso aunque en el testamento no lo pida”, señaló una representante de esa asociación en el diario “Le Monde”.

Más del 90 por ciento de las personas que donan a la SPA no tienen hijos, como era el caso de Lagerfeld.

Aunque Lagerfeld vivió en Francia desde los años cincuenta, queda la opción de que el diseñador hubiera previsto en su testamento una aplicación según el derecho alemán, lo que permitiría que su fortuna fuera administrada por una tercera persona, como sucede en el caso de personas que están bajo tutela, señala la revista L’Express.

No parece descartable, pues cuando los periodistas le recordaban que en Francia un animal no puede heredar respondía: “A mí me da lo mismo porque yo no soy francés”.

Herencia Extras

De acuerdo con un abogado, en el derecho francés un animal es una propiedad.

Bajo cuidado

Si bien un animal no puede ser considerado heredero, una persona puede tomar la responsabilidad por éste, recibiendo la herencia con un cierto número de obligaciones hacia el animal hasta su muerte, según informa un abogado.