Fernando de la Mora invita a un concierto digital

Su voz, al servicio de la vida

Fernando de la Mora ha prestado su voz a los celos de Don José, al engaño de Pinkerton y a la emoción ciega de Romeo. También, a los sentimientos hechos canción por María Grever, Consuelo Velázquez, José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel.

Y desde hace 15 años la ha puesto asimismo al servicio de la campaña de la Fundación Comparte Vida, A.C., para motivar la donación de médula ósea a beneficio de personas con leucemia y otras enfermedades de la sangre o genéticas.

El próximo viernes 18 lo volverá a hacer con el concierto “Compartiendo vida y esperanza en Navidad”, en el que interpretará temas de la temporada y recibirá como invitado especial a Emmanuel, con quien actuará acompañado de la Orquesta de Cámara Mexicana, dirigida por Rodrigo Macías.

Será la 18a. ocasión que el tenor encabece la gala anual en favor de la Fundación. “No era una causa mía, pero la he convertido en mía porque me ha sensibilizado, me ha ayudado a servirles (a los beneficiarios de la asociación civil) y no saben lo que les agradezco a ellos”, dice De la Mora al Diario.

“Me consta que ha sido una labor titánica, porque el tratamiento del implante de médula ósea es muy costoso, puede rebasar fácilmente el millón de pesos. Es una labor maravillosa la que hace la Fundación”, subraya.

Como resultado de los conciertos “definitivamente ha aumentado” la donación, “pero no lo que se requiere realmente”, admite. Se necesita “involucrar mucho más a la sociedad para que se conciencie de la importancia de salvar una vida, eso le da sentido a nuestras vidas”.

“Debemos hacer un esfuerzo mucho mayor”, reitera. “Podemos ayudar más los medios de comunicación y los artistas involucrándonos en concienciar a la gente de la importancia de servir y ayudar a los demás, sobre todo con un tratamiento como éste, en que lo único que damos es nuestro tiempo, porque quien dona médula ósea recupera en pocos días lo que donó”.

“Esto puede ser la diferencia entre la vida y muerte de una criatura que no tiene recursos y sufre la desgracia de tener leucemia”.

“Compartiendo vida y esperanza en Navidad”, que se transmitirá en la plataforma digital Cinépolis Klic, tendrá participaciones individuales y a dueto del tenor y Emmanuel, quienes cantarán temas incluidos en sus respectivos discos navideños. “Está muy bonito el concierto”, asegura; “va a ser algo inédito porque (ambos cantantes) nunca hemos juntado las voces más que en eventos masivos como el de ‘Eternamente Juan Gabriel’ que hicimos en el Estado de México hace varios años”.

“Estamos deseando que lo vean millones de personas vía streaming, ojalá que lo logremos porque la causa lo amerita”, enfatiza.

El tenor admite que hay frustración en los artistas por actuar en foros sin público, en cumplimiento de las medidas de prevención del contagio del coronavirus. Sin embargo, “es lo que tenemos y debemos aprovecharlo, (el streaming) es una herramienta que nos permite llegar a muchísima más gente que la que se puede juntar en un teatro o auditorio; aquí nos pueden ver millones y tenemos que agradecerlo”.

Fernando de la Mora, formado en el Conservatorio Nacional de Música, debutó en 1986 en el Palacio de Bellas Artes. En su currículo figuran los papeles principales de óperas como “Madama Butterfly”, “Carmen”, “La bohemia”, “Romeo y Julieta”, “Rigoletto” y “La traviata”. Pero ahora es más común escucharlo interpretando boleros, rancheras y otras canciones populares.

“En todos los géneros hay buena música que está en la fila del olvido y requerimos rescatarla para entregarla a las nuevas generaciones”, explica. “Yo veo la música como buena o mala, y todos los géneros tienen buena y mala música. El chiste es ser fan de la buena música”, es decir, aquélla “que se queda para siempre, pasan los siglos por encima y sigue en el corazón de la gente”.

Nueva generación

De la nueva generación de tenores mexicanos que despunta en el panorama internacional, como Javier Camarena y Arturo Chacón, De la Mora opina que “son una muestra de que México es un gran país y seguirá siendo semillero de muchísimos grandes cantantes”.

“Muchos cantantes que están luchando por salir adelante están teniendo logros maravillosos. He tenido la dicha de conocer a Javier y Arturo desde hace muchos años y me inspiran a seguir apoyando a las nuevas generaciones”, afirma.

La última vez que Fernando de la Mora actuó en Mérida fue hace seis años, en el aniversario de la fundación de la ciudad, cuando ofreció un concierto de canciones yucatecas, mexicanas y latinoamericanas en un escenario instalado junto al Palacio Municipal. “Recuerdo ese concierto que nos permitió cantarle a más de diez mil personas”, evoca.

“Mérida siempre ha sido un rincón maravilloso en mi corazón”, reconoce. “Soy un fan de la música yucateca y siempre la he puesto como ejemplo de la buena música mexicana”.

Hablar de la capital yucateca le abre el apetito. “Nomás de pensar en Mérida se me antojó la cochinita pibil, los salbutes, el relleno negro, ¡qué rico! Dios los bendiga por tener esa maravilla de gastronomía”.— Valentina Boeta Madera

De un vistazo

Fecha

El concierto “Compartiendo vida y esperanza en Navidad” de Fernando de la Mora y Emmanuel se realizará el próximo viernes 18, a las 8 p.m., por Cinépolis Klic.

Boletos

Hay precios a partir de 150 pesos. Quien lo desee puede aportar más. “Cada persona que paga por ver el evento se convierte en socio benefactor (de la Fundación Comparte Vida), eso no tiene precio; es una causa noble que amerita que juntemos mucho dinero”, subraya el tenor.

A la venta

Los boletos se pueden adquirir en www.cinepolisklic.com y en la página de la Fundación Comparte Vida: fundacion compartevida.org.mx.