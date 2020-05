Festeja a mamá desde casa

Celebra su día en una forma segura para ella y para ti

Este domingo se celebrará el Día de la Madre, una de las fechas más significativas en México y otras partes del mundo y que, debido a la cuarentena por el coronavirus, en esta ocasión tendrá un carácter especial.

Al igual que otras festividades, como el Día del Niño, el festejo tendrá que ser dentro de casa por recomendación de las autoridades. Y es que si no hubiera pandemia seguramente las mamás serían consentidas en restaurantes, cines o spas.

Pero el hecho de no poder salir no significa que mamá no viva un día especial, pues desde casa se pueden realizar diversas actividades para hacerla sentir como una auténtica reina.

Para empezar el día puedes sorprenderla con las tradicionales “Mañanitas” y posteriormente entregarle un regalo elegido con el corazón, que puede ser desde una flor del jardín o una carta dedicada a ella y escrita a mano hasta un artículo que sepas que le guste y lo hayas adquirido en línea.

Si eres de los que suelen invitar a mamá a desayunar, llévale los alimentos a casa contratando cualquiera de los servicios que se ofrecen por redes sociales y cuyo precio va de los 250 a los 500 pesos por persona.

Por supuesto, también está la opción de que seas tú (con papá y hermanos, si todos viven en la misma casa) quien le prepare el desayuno. Para ello puedes decorar una mesa en el jardín con mantel y flores, y servir fruta picada, yogur, pan, café, leche o chocolate, y huevos al gusto, chilaquiles, cochinita...

Después, obséquiale un servicio de spa: elige un lugar de la casa con buena iluminación y decóralo con flores, velas aromatizantes y música ambiental. Ahí, dale un masaje, un tratamiento facial con mascarillas, y cuidados de manos y pies.

También pueden compartir actividades: pintar, escribir, preparar un postre, hacer arreglos con flores del jardín, meditar, practicar yoga o simplemente platicar, por ejemplo cómo celebraba ella la fecha cuando era niña.

Para el almuerzo y la cena puedes prepararle su comida favorita o elegir con entrega a domicilio el menú de alguno de tantos restaurantes que ofrecen platillos especiales por la efeméride.

Día de cine

Si a mamá le gusta el cine, invítala a ver en casa su película favorita en una plataforma de “streaming”, acompañada desde luego de palomitas y refrescos.

Y si le encanta la música, disfruten de los conciertos virtuales que ofrecerán artistas como Alejandro Fernández, que cantará en vivo a las 5 de la tarde, y Roberto Carlos, a las 15 horas de Brasilia (1 p.m. de Mérida).

Asimismo, hay presentaciones programadas de Juanes y Fonseca, Armando Manzanero y Susana Zabaleta, y de Tania Libertad con invitados como Daniela Romo, Joan Manuel Serrat, Pablo Milanés, Eugenia León y Guadalupe Pineda.

Si tienes piscina en casa y a mamá le gusta nadar, una fiesta en el agua no estaría nada mal. Saquen los lentes, los sombreros y los trajes de baño, y preparen cocteles, refrescos y snacks.

A la fiesta se pueden unir de manera virtual los demás integrantes de la familia que no están en casa y participar de los bailes y juegos.

Si tú no te encuentras en el mismo domicilio que ella, llamarla estará muy bien, pero una videollamada será aun mejor. No te limites a preguntarle qué tal estuvo su día o qué comió. Dile qué tanto la quieres, confiésale por qué la admiras, compártele el mejor recuerdo que tienes con ella... hazla sentir no como la reina de la casa, sino como la de tu corazón.— Jorge Iván Canul Ek