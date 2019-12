Festejan con la obra “Santuario” su aniversario 30

A tres décadas de una danza viva

Con la presentación del unipersonal “Santuario”, el sábado 14 en el Teatro Armando Manzanero el bailarín y coreógrafo Cristóbal Ocaña celebrará los treinta años de su compañía Umbral Danza y dos décadas de organizar el Festival Internacional de Danza Avant Garde.

En “Santuario”, cuyo estreno mundial fue el pasado 27 de julio pasado en Nueva York, participa la bailarina María de los Ángeles Ocaña Dorantes, quien se dice emocionada de participar en el aniversario de Avant Garde, por tratarse de una plataforma que abre puertas.

La joven, quien actualmente es acreedora de una beca por la Joffrey Ballet School, reconoce que “Santuario” es una gran responsabilidad. “Tuve que prepararme bastante bien para que saliera bien”, señala, tras aclarar que es primera vez que hace un unipersonal.

Por su parte Cristóbal Ocaña, creador de la coreografía, indica que “Santuario” habla de la toma de conciencia de lo último que acaba de ocurrir en el mundo. “Se quemó el Amazonas y a la gente parece no importarle que esto es un tanque de oxígeno que a este continente sí le importa”.

Añade que el tema le afecta mucho a la compañía y por eso decidieron llevarlo a escena con el epílogo de lo que una catástrofe podría ocurrir. “No se queda en drama, hacemos una excepción con este espectáculo que se presentó para la comunidad latina en Nueva York”.

“Santuario”, dice, es un unipersonal de muchísima gama que está basado en el “ready made”, que forma parte de la experiencia de las artes visuales que traslada un objeto cotidiano al plano escénico donde toma una dimensión diferente.

Antes de la presentación se develarán sendas placas por los treinta años de Umbral y los veinte de Avant Garde. Los padrinos serán la maestra Gladys Alpízar Cervantes, la doctora Graciela Cortés Caramillo, el crítico Juan Hernández Islas y Alejandrina Ocaña.

Cristóbal recuerda que Compañía de Danza Umbral se fundó el 13 de noviembre de 1989 en esta ciudad. “Cuando iniciamos este proyecto, en Mérida no había nada de danza contemporánea y me da gusto ver que ya hay varias compañías.

“Umbral tiene una actividad que lo hace muy particular. No es una compañía normal que tiene una escuela y hace bailarines o se dedica a hacer producciones coreográficas cada quince días. Esta es una compañía que llega a intentar cubrir algunas de las necesidades que los bailarines requerimos: plataformas, una presencia dominante. Cuando llegamos me di cuenta que estaba prácticamente solo, no había presentaciones artísticas, no había más que el ballet de Alfredo Cortes que tenía presentaciones porque era lo gubernamental”, señala, para luego agregar que se dio a la tarea de abrir espacios.

En cuanto al Festival Internacional de Danza Avant Garde, cuya primera edición se llevó al cabo el 24 de abril de 2000. “Fue un proyecto que entró a concurso en la época de Domingo Rodríguez Semerena cuando la ciudad de Mérida obtuvo por primera vez la sede de Capital Americana de la Cultura.

“Avant Garde tiene un slogan y lo hemos tratado de sostener desde sus orígenes como filosofía profesional: ‘el arte como medio alternativo en búsqueda de la plenitud y la libre creación artística’.

“No hay límite, en la compañía Avant Garde lo que se busca es tener siempre propuestas de vanguardia, alternativas y multiescénicas”.— Jorge Iván Canul Ek

Equipo

En “Santuario”, cuya presentación está programada para las 8 de la noche y la entrada es libre, participan María Dolores Acosta Alonso (diseño y realización de vestuario), Juan Carlos Moreno Carrillo (diseño de iluminación e imagen), Israel Béjart Ceballos (escenografía) y Yaremi May Chi (maquillaje).

Escaparate en Avant Garde

Resalta que el festival ha sido un espacio de arte para que se presenten exponentes de danza contemporánea en silla de ruedas, así como ejecutantes de danza homosexual. A la fecha, se han presentado en el Avant Garde bailarines y coreógrafos de un total de 26 países, entre ellos Benín (en el Continente Africano), Suiza y Portugal.

Síguenos en Google Noticias