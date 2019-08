Fiesta con Urbánika

Espacio gratuito para la cultura urbana en el Sur

Que los jóvenes tengan un espacio positivo para desarrollarse y que aprendan un poco más de la cultura hip hop son algunas metas de la primera edición del festival Urbánika 2019, que se llevará al cabo este sábado 10 en el Centro Cultural del Sur.

El evento, que se realiza en el marco del Día Internacional de la Juventud que se celebra el 12 de agosto, contará con artistas locales como Nano “El cenzontle” y nacionales como el sonorense Eptos Uno, que ha actuado en Venezuela, Panamá, Chile, Argentina y Estados Unidos, entre otros países.

Además, habrá talleres de grafitti, Dj y escritura, esta última impartida por Nano, y se contará con exhibiciones de freestyle, break dance y skateboarding, según se dio a conocer en rueda de prensa que ofreció Pablo Milán, organizador del Festival.

Acompañado de Nano “El cenzontle” e Irving Berlín Villafaña, director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Pablo Milán informó que este festival es una buena oportunidad para “meterse en la música urbana”.

El evento dará inicio a las 4:30 de la tarde con una exhibición a cargo de Dj Boogie, para luego dar paso a las presentaciones del grupo Cuarto Sonido y de Ras Markuz & Sound System.

El programa continuará con una exhibición de freestyle a cargo del grupo El Olimpo y una de break dance con Street Master Crew. A las 7:50 está programada la presentación de Nano “El cenzontle”.

Como parte del Festival se incluye la proyección del documental “Something From Nothing The Art Of Rap”, un filme dirigido por el cineasta Ace T, que narra la historia del crecimiento del rap en los Estados Unidos.

Nano “El cenzontle” destacó que eventos como el Urbánika 2019 son muy importantes, sobre todo para que la juventud enfoque, además, subrayó, de allí pueden salir grandes artistas tanto en la parte de grafiti, rap o dj. “Es una plataforma, un impulso para que los jóvenes aprovechen su tiempo para algo productivo”.

Por su parte, el director de Cultura Berlín Villafaña indicó que el festival es una fiesta a la que se espera que asistan todas las personas que tengan interés por la cultura urbana. “La convocatoria es para todos los jóvenes de Mérida, especialmente para aquellos que gozan de estos ritmos”, expresó.— Iván Canul Ek

El Centro Cultural del Sur se encuentra en el número 304-E de la calle 165 entre 84-A y 84-B de la colonia Emiliano Zapata Sur III. Todas las actividades son gratuitas.