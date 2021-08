Fiesta para la Asunción en San Sebastián

El barrio de San Sebastián se puso a los pies de la Madre de Dios ayer en el inicio de las celebraciones marianas con la bajada de la imagen de la Virgen de la Asunción, en el templo dedicado al mártir que da nombre a ese rumbo del centro de Mérida.

La celebración de la Asunción de María es celebrada cada año y comenzó con el descenso de la imagen ante la mirada, peticiones y oraciones de los representantes de los gremios que participan en la fiesta y feligreses.

A los pies de la imagen de la Virgen de la Asunción de colocaron estandartes de los gremios participantes.

El párroco Lorenzo Mex Jiménez celebró la misa de bajada de la imagen. El sacerdote concelebró con el diácono Ángel Barahona.

En la homilía de la misa, el padre Mex pidió imitar a Moisés, quien fue un hombre de oración y a no dejar entrar la envidia en sus vidas con la ayuda de Dios.

La bajada

Después de la misa se realizó la bajada de la venerada imagen entre aplausos y el tañer de campanas.

La imagen fue arropada con un vestido blanco, capa de encaje azul y corona.

La Virgen fue cargada por integrantes de gremios y varios custodios. A su paso por el atrio del templo se escucharon voladores, las notas de una banda de guerra y el repicar de las campanas que anunciaron el inicio de la fiesta mariana.

La procesión se realizó en el atrio del templo con las rejas de la iglesia cerradas, desde las cuales feligreses que no pudieron ingresar observaron la actividad.

“El inicio de este festejo es una fecha muy esperada especialmente en estas circunstancias en las que nos encontramos, a causa de la pandemia que ya pesa”, comentó el padre Lorenzo Mex poco antes de la misa.

“Aquí tenemos mucha gente adulta y esta celebración es una caricia, un momento para romper esa tensión en la que se vive”, expuso.

“Necesitamos fortalecernos espiritualmente para que en estos tiempos difíciles sigamos manteniéndonos firmes como la Virgen María, ella estuvo junto a la cruz para acompañar a su hijo; qué mejor que una madre junto al que sufre porque eso ayuda mucho”.

“Yo quiero entender el sentido de esta celebración como el de María que se hace presente en las circunstancias actuales para animarnos, para fortalecernos, para darnos valor, para que el amor de una madre nos ayude a entender que el presente es muy doloroso, pero que también es pasajero, esto no es la última palabra, no es lo definitivo sino que es una prueba que Dios nos ha puesto por algún motivo que no lo entendemos ahora; probablemente con el paso del tiempo podamos comprenderlo en un clima de oración porque Dios no es alguien que nos esté torturando, pero son tiempos tal vez de purificación y de ir descubriendo que la vida no era si como la estábamos llevando, debemos tener una vida más sana, más ordenada con mayor preocupación por los demás y dedicarle a Dios el lugar, el tiempo que él se merece en nuestra vida y ponerlo en el lugar que le corresponde porque como que nos hemos olvidado de eso durante un buen tiempo”, dijo.

Será por internet

Como informamos, la celebración anual que congrega a multitudes de personas del barrio de San Sebastián y otras colonias fue modificada por la pandemia, de tal modo que todas las celebraciones serán transmitidas por la cuenta de Facebook del templo católico.

Solo se permite el acceso a la iglesia al 50% del aforo de acuerdo a lo establecido por las autoridades sanitaria, lo que significa unas 70 personas.

Los gremios participantes de la fiesta solo podrán asistir con no más de docenas de personas y se tratará que usen vehículos.

No habrá charanga ni banda de guerra acompañando a las agrupaciones como se acostumbra.

La banda de guerra estará a la entrada del templo.

El padre Lorenzo Mex comentó que el año pasado la fiesta fue más difícil porque fue casi a puerta cerrada.

Hoy el gremio “La Visitación” hará su entrada a las 12 horas.

Horarios

El horario de actividades a excepción del domingo 15, día de la fiesta mariana, las celebraciones eucarísticas serán a las 7 y 11 a.m. y 7 p.m., del gremio visitante, rosario a las 6 y serenata a las 7:30 p.m.

También participarán los gremios: jueves 5, “María Reina”; el viernes 6, “Campesino”; sábado 7, “Juventud Católica”; domingo 8, “Santo Patrón”; lunes 9, “Esperanza católica”; martes 10, “Matarifes”; miércoles 11, “La Coronación”; jueves 12, “Tránsito de María Santísima a los cielos”; viernes 13, “Obrero”; sábado 14, La Asunción”; domingo 15, “Mons. Fernando Ruiz Solórzano”.

Este día de la fiesta patronal se realizará una caravana con la imagen de la Virgen de La Asunción, a las 8 p.m.

El lunes 16 se realizará la subida de la imagen mariana a su altar a las 12 horas. La última actividad del programa será la celebración de la misa de las 7 p.m.— Claudia Ivonne Sierra Medina