Fiesta religiosa con tono ambientalista

La Virgen de la Asunción recibe a sus feligreses

“A partir de hoy en todos lados se escucha y se ve que San Sebastián está de fiesta”, expresó el párroco Lorenzo Mex Jiménez en la misa en la que se bajó la imagen de la Virgen de la Asunción.

De esa manera arrancó de manera formal la fiesta en honor de la Virgen de la Asunción, cuyo nombre hace referencia a su subida al cielo en cuerpo y alma.

“Estos días vamos a reflexionar y celebrar porque la alegría de nuestra madre es también nuestra, y la expresamos de muchas formas”, indicó el padre.

Añadió que la alegría no se puede ocultar y desborda el corazón cuando es auténtica, como la que los feligreses demuestran durante los días en el que muchos participan en algunos de los gremios.

“Todos se preparan con su buena dotación de pólvora, toritos, música no solo de charanga sino también para divertirse… todo eso es una forma de hacer que los demás se involucren en nuestras celebraciones pues en estos días, especialmente por las noches, muchas personas vienen a San Sebastián atraídas por las festividades que durante años se celebran”, expresó el padre.

“Vamos a celebrar en grande a la Virgen María y que sea mejor que el año pasado, pero vamos también a comprometernos a hacer realidad este mandato que hoy de una manera muy oportuna la Biblia nos dice: no hagas daño a tu hermano, no hagas daño a tu hermano persona, no hagas daño a tu hermana agua, a tu hermano pájaro, a tus hermanos que están en el mar porque todos son creaturas de Dios”, dijo, tras haber lanzado un mensaje de cuidado ambiental.

Al finalizar la misa, mientras los fieles entonaban cantos alusivos a la virgen, un grupo de custodios bajó la imagen de su nicho para dar inicio a la procesión que encabezó el propio padre Mex Jiménez, seguido de hombres y mujeres que enarbolaban estandartes y pabellones multicolores.

Entre los feligreses también estaba Manuel Jesús Caballero Poveda, quien cargó un vestido de raso y organza en palo de rosa con el que vestirían a la virgen a su regreso a la iglesia.

“Ya son casi treinta años que le dono un vestido”, cuenta Caballero Poveda, tras señalar que se ofreció a donar el vestido para el día de la bajada desde que supo que nadie le daba atuendo para estrenar en esta fecha.

La prenda, dijo, la mandó a confeccionar desde hace seis meses con una costurera de Progreso.

“Para mi es un gusto pues le tengo mucha devoción, desde niño. Todo lo que le pido, ella no tarda en dármelo y me lo concede”, afirmó.

El miércoles 7 entrará el gremio Juventud Católica, el 8, Santo Patrono; el 9, Esperanza Católica; el 10, Matarifes, y el domingo 11, La Coronación. El lunes 12 será el turno del gremio Tránsito de María Santísima a los Cielos; el 13, Obrero; el 14, La Asunción, y el 15, Monseñor Fernando Ruiz Solórzano, día en que se celebra la Asunción con una procesión a las 9 de la noche.

Las últimas actividades serán el viernes 16 con la salida del gremio.— Iván Canul Ek

Fiesta católica Más

San Sebastián es sede de la fiesta en honor de la Virgen de la Asunción desde ayer.

Entrada de gremios

Ayer también estuvieron representantes de los gremios, que a partir de hoy y hasta el viernes 14 entrarán a la iglesia en punto de las 11 de la mañana. Hoy es el turno de La Visitación, que participa por primera vez; mañana entra el gremio María Reina y el martes será el turno del Campesino.