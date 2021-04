Fin a un año de espera en la arquitectura

ROMA (EFE).— El público volverá a la 17a. Bienal de Arquitectura de Venecia, que se celebrará del 22 de mayo al 21 de noviembre con la participación de 40 países, tras ser aplazada el año pasado por el Covid-19.

Con el tema de la convivencia en un mundo de desigualdades, el programa adoptará protocolos de seguridad para evitar la propagación de contagios.

La Bienal de Arquitectura debió celebrarse en mayo de 2020, pero la necesidad de evitar aglomeraciones por la pandemia obligó a sus organizadores a posponerla inicialmente para agosto y finalmente para este año.

“Ha pasado un año y estamos aquí para anunciar que la Bienal de Arquitectura de Venecia abre el 22 de mayo de 2021 (...). La presencia de quienes la visiten y de los que trabajan será regulada con protocolos de emergencia sanitaria antiCovid”, declaró ayer su presidente, Roberto Cicutto, en rueda de prensa virtual en la que dio a conocer la agenda del evento internacional.

Aclaró que “no ha sido un año perdido” porque sirvió para reflexionar sobre la emergencia y cómo la arquitectura juega un papel fundamental en el mundo posterior a la pandemia.

Antes de la crisis sanitaria, el director de esta edición, el arquitecto, profesor e investigador libanés Hashim Sarkis, propuso como título “How will we live together? (¿Cómo viviremos juntos?)”, pregunta de actualidad, pues el virus ha modificado la forma de vivir.

“La crisis climática, la polarización política y las desigualdades económicas y sociales nos hicieron proponernos esta pregunta para responder al papel que juega la arquitectura en el mundo. Este año esta reflexión es aún más importante”, dice.

Se contará con la participación de 46 países, entre ellos Perú, Uruguay, Argentina, Chile y España, y por primera vez lo harán cuatro: Azerbaiyán, Granada, Iraq y Uzbekistán. La ítalobrasileña Lina Bo Bardi será galardonada con el León de Oro a la memoria por su carrera desarrollada entre Italia y Brasil.

Bienal Detalles

El 22 de mayo se anunciará el León de Oro y los demás premios a los participantes.

Argentina

Presentará una “casa infinita” para hacer ver que todos vivimos en un gran hogar compartido con jardines, ríos y montañas.

Perú

Expondrá la manera en que las rejas condicionan los espacios públicos y cómo su eliminación fomenta la integración.