Flores del corazón con un coro

Con dedicación a las madres, padres, hermanos y todos aquellos que se han “adelantado”, el Coro de la Ciudad de Mérida, que dirige Nidia Góngora, ofrecerá mañana miércoles el concierto “Flores del corazón”.

En el concierto, que será transmitido en vivo desde el auditorio del Centro Cultural Olimpo, la agrupación interpretará tres temas, entre ellos, una canción inédita de Armando Manzanero.

El programa arrancará con “Te recuerdo, Amanda” de Víctor Jara y arreglo coral del maestro Jorge Medina. “Quizá sea un tema fuerte, pero nos lleva a recuerdos de amores”.

El segundo tema es “Recuérdame” de la película “Coco”, escrita por Robert López y Kristen Anderson.

La última canción será “Señora Linda” de Armando Manzanero, que la maestra Nidia eligió para rendirle homenaje el compositor yucateco, quien falleció de Covid-19 en diciembre del año pasado.

“Cuando supe que falleció, lo sentí como un golpe, y como él me ha dado unos cinco temas que no se han cantado, se me ocurrió que podría valer la pena”, explicó la maestra.

En entrevista con el Diario, la directora de coros recalcó que el concierto es para todo público, pero con dedicatoria especial a los fallecidos.

Añadió que las canciones son como flores, y por eso decidió llamar al espectáculo “Flores del corazón”, porque “cuando vamos a ver a nuestros seres queridos, llevamos flores; cuando estamos enamorados, siempre estamos pensando en flores”.

El concierto se transmitirá a las 8:30 de la noche y se podrá ver a través de la plataforma www.midvi.mx o ingresando a la página Mérida es Cultura del Ayuntamiento de Mérida.— IVÁN CANUL EK

El coro, que ya tiene 23 años de trayectoria, está conformado por 17 cantantes. El de mañana será el segundo concierto que dará en tiempos de pandemia, pues en diciembre ya ofreció uno, aunque también en formato virtual.— IVÁN CANUL EK