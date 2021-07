Formará agentes de cambio

Enseñarán sobre la cultura de paz en un diplomado

La educación para la construcción de culturas de paz, ciudadanías y derechos humanos es especialmente importante en el contexto actual y ante una crisis ética en que se debate la región latinoamericana.

Por ello, la Universidad Modelo en conjunto con Global Alliance for Ministries and Infrastructures of Peace en su capítulo de América Latina y el Caribe (GAMIP ALC), académicos de la Universidad de La Serena, Chile e invitados de diversas organizaciones y universidades de América Latina ofrecerán del 31 de agosto al 18 de diciembre próximos el Diplomado Internacional Educación en Culturas de Paz, Ciudadanías y Derechos Humanos.

El programa es una propuesta de educación continua para construir espacios de aprendizaje mediante herramientas teórico-prácticas que conduzcan al análisis, reflexión y estrategias de incidencia en el actual contexto latinoamericano.

En rueda de prensa virtual llevada al cabo ayer, con la participación de algunos de los promotores de dicho diplomado, se explicó que el programa está dirigido a profesionales de América Latina de diversas disciplinas con interés en formarse como agentes sociales de cambio desde sus espacios y roles que ocupan en la sociedad para atender la demanda creciente en saberes y prácticas en la construcción, fortalecimiento y promoción de las culturas de paz, ciudadanías y derechos humanos, esperando promover sociedades más justas, acogedoras y humanas.

En la conferencia participaron por parte de los organizadores Alicia Cabezudo, representante para América Latina de GAMIP ALC y Universidad del Rosario, Argentina; Edgardo Carabantes Olivares, catedrático de la Universidad de la Serena, Chile, y Marcela Montero Mendoza, de la Universidad Modelo de Mérida.

Las sesiones

En total se impartirán 100 horas distribuidas en seis módulos a cargo de profesores de varias instituciones de América Latina con amplia experiencia en los temas. Se han destinado 20 horas para el desarrollo de proyectos colectivos de los participantes.

El programa comenzará el 31 de agosto con sesiones quincenales los martes, viernes y sábados, salvo algunas excepciones que las sesiones serán continuas. Concluirá el 18 de diciembre.

También estarán por parte de México, de la Universidad Modelo: Jorge Tuffic Villalobos Esma, Hugo A. Pérez Polanco y Jorge Fernández Mendiburu. De Chile, de la Universidad de la Serena y de la Universidad de Chile estarán: Deborah Ortega Valenzuela, José Antonio Olivares Mena, Lieta Vivaldi Macho, Adriana Rojas y Gabriel Salazar Vergara. De Argentina de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional del Rosario: Guillermo Alberto Ríos y Matías Penhos. De Colombia, César Torres.

El diplomado tiene un costo de 12,600 pesos a pagar en tres parcialidades. Habrá lugar para 25 participantes. Las actividades son en línea. Mayores informes al correo electrónico marcela.montero@modelo.edu.mx o al WhatsApp 9999-07-08-74.— Emanuel Rincón Becerra

De un vistazo

Temas

El programa del Diplomado Internacional Educación en Culturas de Paz, Ciudadanías y Derechos Humanos está dividido en seis módulos, cuyos temas son: “Contextos y desafíos en latinoamerica de las Culturas de Paz, Ciudadanías y Derechos Humanos”, “Introducción a las Culturas de Paz, Ciudadanías y Derechos Humanos ”, “Planteamientos teórico-metodológicos de la Educación para los Derechos Humanos y las Paces”, “Ciudadanías, movimientos sociales no violentos, activismo. Nuevos espacios de construcción de aprendizajes”, “Políticas públicas en la gestión y administración de las Culturas de Paz, Ciudadanías y Derechos Humanos” y “Planeación, proyectos, prácticas, mecanismos y herramientas aplicables a los diversos campos laborales y profesionales de quienes participan”.