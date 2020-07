Fortalecen su fe con oraciones

Doce sacerdotes sirven a enfermos de coronavirus

Una llama de fe y esperanza recorre los hospitales de Mérida con un mensaje de amor: 12 sacerdotes de la Arquidiócesis de Yucatán llevan la palabra de Dios y consuelo a los pacientes contagiados de Covid-19.

Su labor es importante, la salud no se restablece únicamente con las medicinas. El amor, las palabras de aliento, un gesto… una plegaria, todo sirve.

A la par con los acontecimientos derivados de la pandemia y dadas las circunstancias que envuelven a los pacientes hospitalizados, aislados de todo y de todos, los sacerdotes son la única fuente de auxilio espiritual que da la fortaleza para seguir luchando,

La Pastoral de la Salud “reclutó” (por así decirlo) a un grupo de 12 sacerdotes diocesanos, jóvenes, saludables, ajenos a los grupos vulnerables que afecta el Covid-19 con más fuerza. Ellos voluntariamente respondieron al llamado por amor, por cumplir el deber misionero de todo cristiano, conscientes del enorme riego de la tarea, y sin embargo visitan a los enfermos tanto en los hospitales como en sus hogares.

Protocolo de entrada

Su identidad es reservada: sus nombres se omiten por los prejuicios y temores que se generalizan en aquellos que tiene contacto directo con pacientes graves de Covid-19, sin embargo, el sacerdote que accedió a platicar con el Diario vía telefónica, asegura que personas cercanas que conocen su misión le manifiestan su empatía y apoyo a través de la oración y la plegaria.

El padre explica que hubo un intenso proceso de preparación de quienes como él aceptaron la tarea de atender las necesidades de los pacientes al interior de los “covitarios” de los hospitales de Yucatán.

“Protocolos, procedimientos, implementos, normatividad, cosas muy distintas a las que están acostumbrados como sacerdotes. Han sido horas de arduo trabajo y concienciación”, comparte el padre, que resalta se trata de una obra que puede hacer mucho por los más necesitados del apoyo espiritual pero igual potencialmente peligroso para su salud.

“Sentimos la necesidad de responder a Dios con esta delicada misión, y con fe asumimos todo lo que esto implica para llevar el auxilio espiritual a los pacientes en los hospitales”, comenta el entrevistado luego de haber visitado al Hospital Regional de Alta Especialidad que hace todos los lunes.

“Hay que llegar temprano, pues toma tiempo cumplir con todos los protocolos sanitarios y de seguridad para quienes vamos a los pisos con pacientes con Covid-19. Hay que entender que vamos a ir a ver personas que están sufriendo enormemente, no solo han perdido la salud y se debaten entre la vida y la muerte, además están solos, aislados, desamparados, rodeados de gente que si bien hace todo cuanto está en sus manos para brindarle atención, lo cierto es que no siempre tiene a alguien a su lado para alimentar su espiritualidad”.

“Son personas que llevan semanas, tal vez meses luchando, sin ver a sus familias y seres queridos, sin saber de ellos, sin la certeza de que volverán a verlos, muchos entraron sin poder despedirse de sus seres amados y han partido de este mundo de la misma forma; tienen la sensación de que están luchando solos, necesitan del auxilio espiritual para saber que no es así y que Dios no los ha desamparado”, apuntó.

“Los médicos nos dicen que los familiares de determinados pacientes han solicitado para éstos el auxilio espiritual y la unción de los enfermos, pero la realidad es que el amor de Dios es para todos, creyentes o no, lo hayan pedido o no”.

“Como sacerdote uno no se imagina que me tocaría vivir algo como esto, es algo que como ser humano te golpea, te quiebra, te pone triste, es difícil, es estresante, hay mucha necesidad de auxilio espiritual. Hago oración por todos y cada uno de ellos, rezo a su lado, tengo fe de que me escuchan y que Dios escucha mi plegaria. Esta mañana dos pacientes perdieron la vida, para ellos hice una plegaria especial para encomendar sus almas al Señor”.

Finalizado el recorrido por el covitario, realiza un nuevo protocolo de seguridad e higiene para visitar las áreas de recuperación, piso donde los pacientes están conscientes y bajo observación; ahí rezan entre todo, le conversan su sentir, escucha acerca de su soledad y su sufrimiento, incluso quienes no son creyentes le piden unos minutos para conversar y alimentar su esperanza.

Y cuando la visita parece llegar a su fin, cuando da la impresión de que todos los pacientes han sido atendidos por el sacerdotes, toca el turno al personal médico: doctores y enfermeros piden oración por ellos, “la bendición de Dios para ser instrumento de su amor, que Dios se quede entre ellos para guiar sus acciones y lo piden lo mismo creyentes que no creyentes, todos a bordo del mismo barco, todos tan expuestos como cualquiera”.

La visita concluye con un exhaustivo proceso de desinfección, pero al llegar a casa, el sacerdote deberá lavar su ropa y bañarse para minimizar los riesgos de contagio.

La visita del sacerdote es una vez por semana con una duración de cuatro horas.

El padres se coordinan a través de la Pastoral de la Salud para atender a pacientes con Covid-19 a través del número telefónico 9992-96-15-70 o en las coordinaciones de los hospitales donde hay pacientes con coronavirus.— Emanuel Rincón Becerra

