Foto: Así se ve el monte Everest desde el espacio

Christina Koch, la astronauta que recién batió el récord como la mujer que más tiempo ha pasado en el espacio; compartió una fotografía tomada desde la Estación Espacial Internacional con la cual retó a sus seguidores a encontrar el monte Everest.

«Finalmente he encontrado el monte Everest a través de la lente. ¿Ustedes podrán?», desafió la astronauta a sus seguidores, quienes hasta esta tarde habían reaccionado más de 6 mil veces a la publicación.

Finally found Mount Everest through the lens. Can you? pic.twitter.com/Tq19PgSIpa