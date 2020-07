Fotos: Abuelitos rockeros recrean icónicas portadas de discos

INGLATERRA.- No cabe duda que estar en confinamiento puede sacar el lado más creativo de las personas, como en el caso de unos adultos mayores de un hogar para ancianos, quienes demostraron que su amor a la música puede ser arte.

Robert Speker, el gerente de entretenimiento del Sydmar Lodge Care Home, alentó a los residentes a imitar en fotos las portadas de discos icónicos y el resultado se viralizó inmediatamente en redes.

Sydmar Lodge Care Home residents and carers have been recreating classic album covers. The home has now been in lockdown for 4 months. pic.twitter.com/XS5YQ4f1Sw