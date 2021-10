Francia y los vinos en 2021

José Carlos Palacios Sommelier

Hoy toca hablar de los vinos de Francia, donde la cultura es muy arraigada y con valores únicos.

Se dice que en Francia primero fue el vino y luego se desarrolló la nación francesa en 1789; a diferencia de otros países que incorporan el vino a sus costumbres.

Bajo este concepto, los franceses viven el vino de una manera muy particular: para ellos no hay otro vino que no sea el que beben.

Defienden su producto a capa y espada, y como ya vimos en otras ocasiones, los vinos de Francia tienden a tener un precio más elevado que el resto debido a la pasión, las técnicas de vinificación, la historia, el prestigio y la dedicación que le ponen los vitivinicultores en todo el territorio francés.

Para hablar de categorías, no hay nada mejor que ir a los orígenes, ya que en el país galo, a partir de una clasificación histórica que hizo el emperador Napoleón III, en 1855, se hizo una distinción a cinco vinos llamada Primer Grand Cru, que con el paso del tiempo quedó obsoleta, ya que solo en aquellos años se mencionaba vinos de dos regiones, Medóc, y Sauternes, ignorando otras regiones como Pomerol o Saint Emilion.

Los cinco Grand Cru, gozan de ciertos privilegios, además de ser los más caros de Francia. Un Chateaux Margaux (se pronuncia sható margó) cuesta al rededor de 65,000 pesos, un Chateau Lafite Rothschild en 54,000 pesos y la lista sigue.

Mejor veamos algunos vinos que son más accesibles. Podemos conseguir en algunas tiendas las denominaciones de origen o los vinos que entran en las categorías que no son las apelaciones, tales como la recategorización de “vin de table” ahora llamada “vin de France”; son algunos tintos franceses a un buen precio, oscilan entre 280 y 400 pesos, y que mejor que poder disfrutarlos con quesos también del país.

Un buen queso roquefort se puede acompañar con un vino dulce de Sauternes; un queso Brie con poca maduración, de tipo triple crema, con una buena botella de chardonnay (vino blanco) o con un Merlot rose (rosado), este último lo puede encontrar en tiendas especializadas de vinos, algunos supermercados que traen algo de Francia y las tiendas de membresía (bajo el nombre de Rosé d’anjou). Precio al público de unos 160 pesos.

La otra categoría de vinos de denominación de origen protegida son los vin de pays, o pays d’oc. Que también son de precios muy accesibles para el público; se puede acompañar con una tabla de quesos suaves.

Recuerden que detrás de cada copa de vino, siempre hay una historia que contar. ¡Salud!