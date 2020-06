Fue un asteroide lo que extinguió a dinosaurios

Un nuevo estudio respalda el efecto de una colisión

MADRID (EFE).— Millones de años después de su extinción, aún hay debate sobre qué causó la desaparición de los dinosaurios. Un nuevo estudio refuerza la idea de que el principal motivo fue el impacto de un asteroide, que creó un mundo inhabitable para estos animales, y no el efecto de los volcanes.

La colisión del asteroide de Chicxulub en las costas de Yucatán hace 66 millones de años se considera tradicionalmente el origen de la extinción de todas las especies de dinosaurios, salvo aquellas voladoras.

Sin embargo, en los últimos años algunos investigadores han sugerido como culpable un gran episodio de vulcanismo ocurrido en Trampas de Deccan, en India, durante decenas de miles de años, que acabó con el 75% de las especies terrestres y habría podido hacerlo también con los dinosaurios.

Un estudio que publica “Proceedings of the National Academy of Science” sugiere que únicamente el impacto del asteroide habría creado condiciones desfavorables para los dinosaurios.

Además, el vulcanismo a gran escala podría, incluso, haber ayudado a que la vida se recuperara tras el impacto de Chicxulub, según los investigadores del Imperial College de Londres y la Universidad de Bristol que firman el texto.

El autor principal Alessandro Chiarenza dice que el impacto del asteroide ocasionó décadas de invierno, que “acabó con los ambientes adecuados para que los dinosaurios vivieran”.

En India, “los efectos de las intensas erupciones volcánicas no fueron lo suficientemente fuertes como para alterar la sostenibilidad global de los ecosistemas”.

“Nuestro estudio confirma, por primera vez de manera cuantitativa, que la única explicación plausible para la extinción” es el largo invierno que sobrevino tras el impacto del asteroide, el cual “erradicó los hábitats de los dinosaurios en todo el mundo”, agrega.

El impacto del asteroide liberó partículas y gases en las capas altas de la atmósfera, que bloquearon la luz solar durante décadas, causando un invierno permanente, explican los investigadores.

Las erupciones volcánicas también producen partículas y gases que ciegan la luz del Sol, pero además liberan dióxido de carbono. Una combinación que a corto plazo puede crear un invierno volcánico, pero a largo plazo, cuando solo el dióxido de carbono permanece y se acumula en la atmósfera, calienta el planeta.

Los modelos indicaron que el impacto de un asteroide borraba todos los hábitats potenciales en el mundo, mientra que el vulcanismo dejaba algunas regiones viables para estos animales alrededor del ecuador.

Chiarenza señala que el calentamiento provocado por el volcán “ayudó a impulsar la supervivencia y la recuperación de plantas y animales”.