Funko Pop! busca combatir los incendios en Australia con un muñeco

La empresa de los populares muñecos de colección Funko Pop! presentó recientemente una edición especial en la que honra la labor de los bomberos australianos, quienes se encuentran combatiendo los incendios forestales del país y que ya cobró la vida de más de cien mil millones de animales.

El muñeco de bombero, de edición limitada, muestra a uno de estos personajes vestido con su traje amarillo y un casco blanco; además junto a su pierna se encuentra enganchado un koala. Esta figura tiene un costo de 19.9 dólares, lo que equivale a 250 pesos mexicanos.

