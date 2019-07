Futuro incierto para la Biblioteca José Vasconcelos

Cultura en problemas

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La Biblioteca José Vasconcelos está por cumplir un mes acéfala a raíz de la salida de Abraham Nuncio, quien se desempeñó tres meses como director.

Mientras se define quién será el nuevo timón, el modelo que la encumbró a nivel nacional e internacional será modificado. Marx Arriaga, director general de Bibliotecas (DGB), aseguró que se está definiendo el futuro y el perfil del espacio, inaugurado en 2006, y quien asuma la dirección deberá tener un proyecto que responda a la visión que se planteará en las próximas semanas.

“Se están manejando varios escenarios y estamos a punto de tomar una decisión, pero todavía no tenemos nada claro. Diagnósticos ya tenemos, ahora estamos en un momento de toma de decisiones. No nos fijamos en el pasado ni en los errores que se cometieron sino en el presupuesto y en la visión adecuada que tendrá”, dijo.

Mientras eso ocurre, trabajadores demandan certeza laboral, más personal para casi todas las áreas y, sobre todo, mantenimiento en mobiliario e infraestructura, así como en los servicios que a menudo presentan fallas, como la red de internet, el sistema para la credencialización y el autopréstamo.

Abraham Nuncio llegó a la Vasconcelos en marzo pasado, un mes después de que se anunciara la salida de Daniel Goldin tras casi seis años de gestión. La partida del editor y escritor fue una de las primeras polémicas de la administración de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, porque tras ser ratificado se dio a conocer su despido y recibió muestras de apoyo de la comunidad cultural, de gran cantidad de empleados y usuarios.

La versión oficial es que Goldin decidió no continuar por “desacuerdos en el manejo de personal”.

Nuncio informó a finales de junio que no continuaría en la Vasconcelos por motivos personales; para algunos trabajadores su salida se debe a que no tuvo margen de acción para implementar los cambios que planeaba.

“Buenas ideas”

Sin embargo, Arriaga indicó que el abogado y escritor tenía “muy buenas ideas”, enfocadas, entre otras cosas, a crear mayor vínculo con las universidades, generar nuevos servicios y dar continuidad a los exitosos. “Estamos en contacto casi diario para conocer cuál era el plan que tenía para ver hasta dónde es pertinente dejarlo como base”, explicó.

“¿Al nuevo director se le permitirá implementar sus propia visión de la Vasconcelos?”, se le preguntó.

“La dirección general ha marcado en su plan de trabajo cuáles son las líneas generales para las bibliotecas Vasconcelos, México y todas las del país. Nuncio sabía esas líneas y el nuevo director tendrá que ver cómo llegamos a la visión que tenemos sobre el papel de las bibliotecas en este México que el Ejecutivo quiere construir. Con base en esto tendremos que ver lo que dejó Nuncio y los planes que hay en la nueva gestión, pero se enmarcarán en el plan de la DGB y la Secretaría de Cultura; la Vasconcelos no irá otra vez por la libre”, dijo.

De acuerdo con uno de los últimos reportes oficiales de la biblioteca, en 2017 se realizaron dos mil actividades educativas o culturales en colaboración con 90 instituciones y organizaciones.

Arriaga reconoció que las actividades han bajado. Indicó que en este momento están enfocados en que la biblioteca continúe con su oferta cultural, por ello analizan la opción de más personal de apoyo de la DGB.

Busca que no se perciba “un abandono” mientras no haya director. El personal encargado del área aseguró que ha tratado de continuar con el mayor número de actividades y desea mantener las colaboraciones con las instituciones con las que se ha trabajado.

Reducción

A principios de año la oferta de actividades disminuyó, pero es una situación que, de acuerdo con los empleados, se da en cada cambio de sexenio. Desde marzo se mantienen con 60 a 80 actividades mensuales.

El gasto de la Vasconcelos en 2018 fue de 65 millones, de los cuales cerca de 25 millones fueron para cubrir nómina y servicios profesionales, y el resto para mantenimiento y suministro de materiales y servicios.

El presupuesto de este año no se ha terminado de establecer porque no se le asignó un recurso “de manera independiente”, sino que dependerá de su programación cultural anual.

En un recorrido por las instalaciones, personal y usuarios se quejaron de fallas en infraestructura y servicios. Por ejemplo, la credencialización se ha suspendido por falta de sistema; de los siete equipos de autopréstamo no sirven cuatro. Otra constante queja es la falla de dos montacargas y elevadores. En las últimas semanas han funcionado solo dos, por lo que el personal ha armado paquetes de libros para subirlos cargando.

Arriaga aceptó que ha habido fallas en los elevadores, pero también que han buscado maneras de solucionarlo y han avanzado en sus reparaciones. Los retrasos, aseguró, se han debido a cuestiones administrativas.

En la actualidad, agregó, solo uno de los elevadores necesita reparación mayor, la cual excede el presupuesto asignado por la DGB, y en las últimas dos semanas se arreglaron cinco.

Los empleados revelaron que el servicio de internet fallaba desde que se inauguró la biblioteca, pero desde el 1 de julio es prácticamente nulo. Usuarios reportaron que solo algunas máquinas cuentan con red, pero es tan lenta que resulta inservible. El encargado del área, Carlos Carranza, explicó que el contrato con el proveedor terminó el 30 de junio y está en proceso una licitación; mientras, internet lo provee la Secretaría de Cultura.

Para agilizar el servicio se apagaron 100 de las 400 computadoras. Al día se atendía a mil usuarios; desde hace tres semanas apenas llega a 500. Arriaga indicó que esperan que la Secretaría de Cultura formalice un nuevo contrato para aumentar el ancho de banda.

Usuarios manifestaron que el mobiliario presenta desgaste desde hace varios años: sillones que se hunden y faltan; sillas que han desaparecido, lámparas y bancas en mal estado. Los trabajadores apuntaron la necesidad de reparar, entre otras cosas, las mesas.

Otra queja de los empleados es la falta de personal en todas las áreas. Hasta diciembre de 2018 laboraban 223 personas, 147 de lunes a viernes y 76 los fines de semana. Los contratos son de base, eventuales, confianza y honorarios. A principios de año se informó que no se había recontratado a 20; algunos trabajadores hablaron al menos de 50.

La falta de personal ha ocasionado cuellos de botella en algunas áreas: el acomodo de libros en estanterías es lento, así como la reparación de libros dañados, la catalogación y el acomodo de nuevos ejemplares.

En la primera quincena de julio hubo retraso en los pagos y hasta el pasado viernes, según algunos, no se había cubierto el total de depósitos de los eventuales.

Arriaga dijo que el tema laboral se trata de un problema añejo. “En su momento, plazas de la DGB migraron a la Vasconcelos como apoyo, pero se quedaron ahí y los huecos que se empezaron a generar se llenaron con personal eventual y de honorarios”. No descartó contrataciones por honorarios, pero solo se harán si Hacienda lo acepta.

“Se está reestructurando la DGB así como toda la Secretaría de Cultura; se está planteando un nuevo organigrama de la dependencia, que la Secretaría dará a conocer en un par de semanas. En lo que se dan a conocer hay incertidumbre porque no se sabe todavía cuáles son las direcciones, las subdirecciones, las jefaturas que tomarán el rumbo de la Vasconcelos. Además, muchos son operativos, de modo que hasta no tener sus mandos medios y altos no se les puede bajar información y por eso no saben cuál es el futuro”.

Aunque Arriaga afirmó que no tiene intención de señalar los “errores” del pasado, reiteró que la Vasconcelos se convirtió en un espacio excepcional, con una oferta cultural excepcional, pero con “montones de problemas en su organización, daños en infraestructura, mala catalogación, acidez en los libros”.