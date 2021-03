Gabriel Ramírez, un pintor insistente que encontró su propia voz

Expondrá su obra más reciente en el Museo de la Ciudad

Gabriel Ramírez pinta tres o cuatro horas al día, de 8 a 12, porque después la luz no es la misma. Pinta de pie, así que espera mantenerse en forma por muchos años para soportar. Y dice que no pinta nada extraordinario, sino lo mismo de siempre porque es su lenguaje, su forma de expresares, y que los títulos de sus obras no significan absolutamente nada. Tampoco siente nada al exponer después de dos años sin hacerlo. En realidad, dice, lo que lo hace feliz es trabajar.

“La gente que conoce mi trabajo va a encontrarse con que es lo mismo, con muy pocas variaciones porque no puede ser de otra manera ya que es como tu forma de hablar, de expresarte, que tiene que ser la misma, no puede haber cambios tan bruscos y menos para un pintor como yo, a esta edad, que no está para cambiar nada. Es simplemente insistir sobre lo mismo, insistir una y otra vez, me gusta tanto la pintura”.

“Encuentras, como dicen los escritores, una voz, un lenguaje particular que es inconfundible. “Es un lenguaje que a través de los años te lo vas apropiando, lo vas haciendo tuyo y lo vas practicando”.

Explica que en el proceso de creación tiene que haber una especie de confinamiento, “tienes que estar muy aislado, en soledad, y en silencio, con una serie de situaciones ideales que ahora con la pandemia me vino como anillo al dedo porque había un silencio forzado en toda la ciudad y eso me ayudó muchísimo”.

“A mí me gusta esa situación de que no hay coches en la calle, ni ruidos, todo eso que se requiere para ayudarse y poder trabajar, sin interrupciones, que son enemigos del pintor”.

“Si tienes constancia en el trabajo y cortas y regresas, no funciona”, explica.

“Tienes que estar aislado totalmente aunque sea 3 o 4 horas, en la mañana, es lo único que puedo soportar para pintar”.

El maestro Ramírez dijo que los títulos de sus obras los pone muy arbitrariamente viendo las telas, es cualquier cosa, “si la gente cree que va encontrar algo allá, pues es problema de ellos”.

Detalló que sus obras son acrílicos y no hay nada extraordinario. Son telas de las que pinta siempre, con una medida un poco estándar.

Ramírez no exponía obra desde hace más de dos años y el hecho de que esté expuesta su obra no le hace sentir absolutamente nada.

“Todo lo fantástico ya ocurrió, todo lo fantástico es cuando pintas, cuando trabajas...”.

Comentó que como creadores ante cualquier situación no puede parar porque es una necesidad, una terquedad porque muy difícilmente un pintor se jubila, sigue insistiendo prácticamente en lo mismo.

El maestro precisa que cuando pinta, no piensa. “Simplemente te pones a jugar con colores, sin pensar en nada. El último que puede hablar de su trabajo es el pintor mismo porque ni sabe lo que está haciendo”. “Hay pintores que sí pueden razonar mucho pero yo no razono mis colores ni nada. Es lo que de pronto sale de la manera más espontánea posible, después todo se da en corregir, en agregar, pero el hecho en sí es cuando pintas”.

“No sabes ni cómo empieza ni cómo termina, simplemente decides que ya te agostaste”, comparte en entrevista con el Diario.

Comenta que necesita hacer muy rápido sus cuadros y le lleva máximo tres sesiones. “No puedes dejar hoy una cosa y mañana continuar, tiene que salir desde la primera sesión”.

El maestro Gabriel Ramírez comentó que trabaja en las mañanas únicamente porque en las tardes la luz es diferente. La hora ideal es de 8 a 12, cuatro horas de trabajo más que suficiente al día, “las otras 4 horas son vaciladas, yo trabajé en oficinas y sé lo que es eso”.

El artista desea estar en buenas condiciones físicas para seguir pintando “porque esto es como si fueras boxeador o futbolista. Si las piernas no te responden no puedes pintar, punto. Yo pinto de pie y si las piernas no están funcionando no puedes chambear, es la verdad””.— Claudia Sierra Medina

Exposición Obras que surgieron en la pandemia

Este lunes 22 se inaugurará la exposición de Gabriel Ramírez en el Museo de la Ciudad.

Dos años alejado

Después de más de dos años de no exponer obra, el pintor abstracto ofrecerá “9 del 2020. Obra reciente de Gabriel Ramírez”, en la galería Uno del Museo de la Ciudad, con inauguración este lunes 22, a las 12:30 horas.

Algunos títulos

El maestro ofrecerá las obras “Joker”, “Cabracan”, “Retrato”, “El vendedor de pájaros”, “Bebe Samsa”, “Invasión”, “Bruno rompe juguetes”, “Betito con drones” y “Yo con Emma”.

Le gusta el silencio

El artista explicó que son obras de la época del confinamiento por la pandemia del Covid-19 las que presentará durante dos meses.