Gala de rock sinfónico

Concierto para apoyar a jóvenes con sus estudios

Con un concierto de rock sinfónico se presentará la Banda Juvenil del Instituto México de Tizimín, en una gala a beneficio de Impulso Universitario, el próximo domingo 12, en el teatro José Peón Contreras.

Un total de 48 elementos se tendrá en el escenario, 36 integrantes de la citada Banda y 12 exalumnos que se integraron en esta ocasión para ser parte de este concierto.

Maricruz Medina Matey, directora del Instituto México de Tizimín y consejera del Comité de Impulso Universitario de la sede que tienen en ese municipio, apunta que desde hace cuatro años comenzaron a realizar los conciertos en apoyo a Impulso Universitario, pues la escuela que preside realizaba una presentación de gala al acercarse el fin de curso.

De manera que cuando se integró como consejera a Impulso Universitario sede Tizimín, tuvo la idea de cobrar una cuota de recuperación que fuera en beneficio de los jóvenes que necesitan apoyo para seguir sus estudios.

Durante los últimos tres años han presentado los conciertos en Tizimín, pero esta es la primera ocasión que lo harán en Mérida, en uno de los teatros más emblemáticos de la ciudad, el Peón Contreras.

El concierto de este domingo 12 dará inicio a las 12:30 horas.

Para la ocasión, comparte que prepararon un repertorio de canciones de rock, que incluye temas de grupos como Queen, Guns N’ Roses y Deep Purple.

Cuenta que en otros años han presentado otros estilos musicales, pero ahora quisieron abarcar un estilo con el que los integrantes de la Banda Juvenil se sintieran más identificados.

Repertorio

Temas como “Bohemian Rhapsody”, “Radio Gaga”, “We Are The Champions”, “Eye Of The Tiger”, “Gonna Fly Now”, y un medley de Deep Purple y un popurrí de Guns N’ Roses se podrán escuchar el domingo.

Los 36 integrantes de la banda tocan saxofones, trompetas, flautas, trombones y percusiones, y entre los 12 exalumnos, hay cinco que integran la banda de rock “Sociedad anónima”, quienes tocan la batería, guitarra eléctrica y bajo y le pondrán el toque rockero a los temas que interpretarán.

Maricruz Medina afirma que en el Instituto que dirige se ofrece una formación integral y con esta actividad se enseña a los jóvenes a ser más humanos, a dar y no solo recibir.

Pilar Ibarra Patrón, directora de Impulso Universitario, destaca lo importante que es poner el talento al servicio de otros, de que por medio del arte se pueda dar más oportunidades de educación a los jóvenes.

Recuerda que fue en 2010 cuando se abrió la sede en Tizimín y después de Mérida es la que más becarios beneficia. Actualmente son 90 jóvenes.

Cuatro sedes

En total Impulso Universitario atiende en sus cuatro sedes (Mérida, Tizimín, Valladolid y Oxkutzcab) a 293 jóvenes.

Pilar Ibarra, agradece el apoyo de la Sedeculta que brindó el teatro José Peón Contreras para este evento con causa.

Los precios de los boletos son los siguientes: $230 luneta y platea; $200 primer nivel; $150 segundo nivel; y $100 tercer nivel. Se pueden adquirir en las oficinas de Impulso Universitario en Mérida, de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Puede solicitar informes a los teléfonos 928-47-27 y 928-89-98.

También se venderán boletos en la taquilla del teatro el día de la presentación.

En Tizimín, los boletos se pueden comprar en el Instituto México y en la sede de Impulso Universitario en ese municipio.— Iris Margarita Ceballos Alvarado