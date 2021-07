Ganan concurso literario infantil

De estructura sencilla, pero profundamente aleccionadores en sus contenidos, así son los relatos ganadores del XVI Concurso de Literatura Infantil “Había una vez un derecho”, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) y cuya premiación se llevó al cabo ayer en la Casa de la Amistad del Club Rotario de Mérida en Itzimná.

Este año se recibieron 50 trabajos divididos en tres categorías: Categoría A, para estudiantes de primero a tercer grado de primaria; Categoría B, para alumnos de cuarto a sexto grado, y Categoría C, abierta a todos los alumnos de primaria en lengua maya.

Este año la ganadora de la categoría A fue la niña Renata Aracely Pat Durán, de Mérida y ocho años de edad, quien participó con el relato “Había una vez una niña llamada Renata”. También en esta categoría se premió a Fernanda Anette Victoria May, Leslie Rosario Vega Rivera y Miguel Emilio Sansores Ruiz, segundo y tercer sitio y mención honorífica, respectivamente.

En la categoría B la ganadora fue Daniela Abigail Cuxim, de Sotuta de 11 años de edad con el cuento “La pulsera de los derechos” una historia que, según explicó la autora, narra el despertar de una niña a sus derechos de la mano de una amiga que, a través de una pulsera, va encontrando la confianza para luchar para que éstos sean respetados. En esta categoría se premió también a los niños José Elías Sabido Kim, Suri Janet Ortegón Ocampo y Valeria Grisel González León, segundo y tercer lugar, y mención honorífica, respectivamente.

En la categoría C en lengua maya, el primer puesto fue para Aram Azael Puc May, originario de Kanxoc, de ocho años de edad y maya parlante, quien presentó el cuento “El deseo de María”. Con la ayuda de un maestro comunitario, el pequeño, un poco tímido pero muy claro en sus conceptos, explicó que ésta es la historia de una niña como tantas en su comunidad cuya familia no la envía a la escuela y ella desea asistir para aprender y abrirse paso en la vida para si y los suyos. Es hablando con sus padres como María les hace entender que los niños y niñas tiene derecho a ir a la escuela, superarse, aprender para ser personas de bien. Los padres de María le permiten entonces estudiar y esta se prepara mucho y muy bien; al paso de los años se convierte en maestra y regresa al pueblo a enseñar a la niñez pero también a inculcar en los niños la defensa de sus derechos para alcanzar sus metas.

En esta categoría el segundo lugar fue para la niña Aimé Guadalupe Vázquez, no hubo tercer sitio.

Los ganadores recibieron $3,000 al primer lugar; $2,500, segundo lugar; $2,000, tercer lugar y $1,000 para las menciones honoríficas.

Autoridades

Encabezaron la premiación Miguel Óscar Sabido Santana, presidente de la Codhey; Celia Rivas Rodríguez, presidenta de Luciérnagas, A.C. y coordinadora del comité de educación del Club Rotario de Mérida; Raúl Rebolledo Alcocer, presidente del Club Rotario Mérida Itzaes, y el Ing. Carlos Ramírez Aguilar, dirigente local de Clubes Rotarios en Mérida.

Los relatos ganadores servirán para la edición de una antología de cuentos sobre los derechos de la niñez, la cual será ilustrada por diseñadores gráficos que participarán en un concurso donde deberán hacer sus propuestas con base en las historias triunfadoras.

Estas antologías serán distribuidas por la Codhey a diversas instancias para su divulgación.

Fue un éxito

El presidente de Codhey, Sabido Santana, destacó que el certamen fue un éxito ya que se tuvo una entusiasta participación, pero lo mejor de todo es que cada historia, relato o cuento, ha sido un trabajo apoyado por los padres de familia, lo que permite que el conocimientos de los derechos de la infancia permee en el sentir de las familias y se aboquen a la defensa de los mismos desde sus propias comunidades.— Emanuel Rincón Becerra