Hace cinco años un perro callejero llegó a la estación de gasolina "El Encanto", en Tecate, Baja California.

Al verlo seguidamente los despachadores y trabajadores administrativos le comenzaron a dar alimentos, así que poco a poco su presencia fue más habitual.

Adoptan al perro y los "bautizan"

Después el can comenzó a cuidar el lugar, así que fue adoptado de forma definitiva y lo empezaron a bañar y hasta llevar al veterinario, relató Magda Sandoval, encargada del comercio a "El Imparcial".

En agosto del 2020 le dieron su propia credencial donde especifican su nombre, "Gasolín" y que su puesto es el de encargado de seguridad.

Intentan "robarse" a "Gasolín"

El lunes 16 de agosto pasado el usuario de Facebook Joel Tahuahua vio "Gasolin", y según contó en una publicación pensó en "robárselo" al creer que era callejero.

Sin embargo, luego descubrió que el perro vivía en el establecimiento para surtir gasolinas.

"Gasolín" con cuenta y seguidores en Instagram

"El otro día en la gasolinera de Tecate encontré a este perrito y le di croquetas, ya me lo iba a robar y me dijo el despachador: 'este perrito es de nosotros. Mire búsquelo en Instagram, es famoso'. Y pues se canceló el atraco, no me iba a robar a una celebridad".

Y en efecto, "Gasolín", la historia del perro callejero que fue adoptado por empleados de una estación de hidrocarburos tiene su cuenta en la red social y varios comentarios sobre la nobleza y simpatía del perrito.