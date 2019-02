Geny Falla quiere ser la Master Chef México este mes

Sabor a Yucatán

“Ser parte de Master Chef México es una experiencia increíble y me siento triunfadora sin importar que gane o no la final, pues me siento bendecida por todas las muestras de cariño recibidas por parte de la gente”, expresa Geny Falla Alcocer, yucateca que logró su pase a la final el domingo pasado y ahora se prepara para el programa en el que presentará platillos yucatecos.

En visita a su casa, apenas unas horas antes de abordar el avión que la llevaría a Ciudad de México, ya que el domingo 10 se transmitará la final del “reality show” a las 20:30 horas por TV Azteca.

Cuenta que para la prueba final se le verá preparar platillos cien por ciento típicos de Yucatán, pues la producción permite elegir en esta etapa lo que quieran cocinar, al ser la última oportunidad para conquistar el paladar de los jueces.

Geny está decidida a luchar por ser la ganadora, pero confiesa que tiene un poco de nervios, pues sus competidores son buenos.

Sobre Regina López, la originaria de Guanajuato, señala que a pesar de ser muy joven sabe mucho y tiene estudios de gastronomía; y de Ismael Zhu, el “Cadrhino”, como le dice cariñosamente, dice que “sus platillos son hermosos y sabor cañón”.

De no ganar afirma que su favorito para llevarse el premio es Ismael, a quien quiere como un hijo.

“Se convirtió en mi hijo de corazón… y hace cosas tan maravillosas, como esa fusión de comida japonesa con mexicana deliciosa. Su comida es bella y riquísima”, expresa, además de que siempre es muy atento y caballeroso. Por eso, si el “Chino” gana “me sentiría inmensamente feliz”.

Geny Falla hace un recuento de su paso por Master Chef y asegura que lo mejor es el cariño de la gente, las muestras de afecto de numerosas personas que se topa en la calle y solo tienen lindas palabras para dedicarle o le piden fotos o saludos para algún familiar.

Pide apoyo

Cuenta que hay personas que le piden mensajes para señoras de la tercera edad o niños pequeños, que esperan cada programa para verla, pues se han convertido en sus fieles seguidores.

Las redes sociales —tiene presencia en Facebook, Twitter e Instagram— son canales por los que ha recibido miles de mensajes de apoyo. “No me lo esperaba, nunca pensé vivir algo así”.

Por ello enfatiza que sin importar lo que pase en la final se siente triunfadora porque tiene el cariño de todo el público.

De convertirse en la ganadora de Master Chef México seguirá con el plan de apoyar al comedor de niños “Maná caído del cielo”, de la comisaría de Oxcum, Umán, como lo ha hecho desde hace cinco años, “…y donde hay muchas necesidades”.

Lo más apremiante es adquirir ollas semi-industriales para preparar los alimentos, pues como no tienen ollas grandes tienen que cocinar en varias de menor tamaño un mismo guiso, y poner frijol casi todos los días, pues no pueden cocinar más que un kilo. Pero si tuvieran ollas del tamaño que requieren podrían cocer tres kilos y significaría un ahorro tiempo y recursos.

Otra de sus intenciones es abrir un restaurante de fin de semana, sábados y domingos y crear una fábrica de especias, recados y salsas que funcionaría de lunes a viernes, y en la que pretende emplear a las mujeres de la comunidad para que tengan ingresos y mejoren su calidad de vida.

Abrir un dispensario en Oxcum es otra de sus metas, pues incluso para una inyección o atender cosas sencillas como un dolor de garganta, las personas se tienen que trasladar a Umán o Mérida, y con el gasto del pasaje ya no les alcanza para comprar las medicinas.Pide apoyoi

Geny Falla espera hacer realidad sus proyectos, por lo que pide el apoyo de la gente para esta última etapa del programa y le envíen sus buenas vibras y deseos.

“Una persona del programa nos dijo que no siempre el que se lleva el premio es el ganador, sino el que se ganó el corazón de la gente. Así que ya me siento ganadora”, concluye la entrevistada.— Iris Ceballos Alvarado

Retorno

Será hasta el 14 de febrero cuando la yucateca Geny Falla regrese a Mérida, y desde ahora invita a sus seguidores a recibirla en el aeropuerto de esta ciudad a las 13:30 horas.

La mejor experiencia

Entre las mejores cosas de participar en Master Chef México es haber conocido muchos lugares, como Chihuahua, Creel, Los Mochis, Monterrey y La Marquesa.