Gin-tonic, para beber en verano

José Carlos Palacios Sommelier

Ya comenzó agosto y, como bien sabemos, seguimos en pleno verano.

Explorando otras bebidas que no son vino y que empiezan a ser las favoritas de los paladares en Yucatán, me encontré con algo que se está poniendo muy de moda por su refrescante sabor, ideal para este clima caluroso... me refiero a una bebida que se hace con un destilado llamado ginebra que se elabora con los frutos del enebro, una planta medicinal muy ancestral y se destila en alambiques: el gin-tonic.

Esta es una maravillosa combinación de ginebra, algunos tipos de botánicos y agua tónica, o como familiarmente la conocen aquí en la Península, agua quina.

En la Península de Yucatán también se elabora una ginebra de alta calidad llamada Katún, es una delicia. El cóctel que se prepara con el destilado obtiene una frescura única.

De moda desde 2010

Esta bebida, es un gran descubrimiento, ya que en todo el mundo está de moda desde 2010, y se prepara de la siguiente manera: elija una buena ginebra, hay buenas marcas, de excelente destilación, de casas como Hendricks, Mare, Príncipe de los apóstoles, 47 Monkeys y London Dry, entre otras, las más actuales en el mercado.

Un capítulo aparte también son los tipos de aguas tónicas que se deben utilizar; hay algunas que son bajas en calorías, otras que tienen mayor concentración de quinina —el elemento que contienen todas estas aguas—, y el protagonista de ese maravilloso cóctel: los botánicos, que son, por lo general, semillas de cilantro, cardamomo, pimienta rosa, canela, anís estrellado, flores de jamaica, pimienta de cayena, etcétera, los cuales le dan ciertos caracteres perfumados. La mezcla de estos tres productos hacen una bebida digna de disfrutarla.

El secreto de un buen gin-tonic es tener una buena copa tipo coñaquera, con mucho hielo, enfriar la copa, tener un buen agua quina y la ginebra a su elección.

Preparación

La preparación es todo un ritual: se coloca mucho hielo en la copa, le integramos algunas de las semillas de su preferencia, luego una medida de ginebra, y con una cuchara tipo bailarina colocamos el agua quina. Ese tipo de cucharas traen unas estrías a modo de espiral, por donde baja prolijamente y se comienza a mezclar de manera suave.

Es una maravilla a los ojos poder prepararse un buen gin-tonic y sentarse con amigos a platicar y disfrutar.

Yo intento tener varias marcas de ginebra, y algunas otras de aguas quinas de diferentes tenores, para así hacer variaciones tanto de ginebras como de agua tónica y de botánicos, algunos solo con cardamomo y una lasca de limón, otros con canela y pimienta rosa, otros con anís estrellado, y les puedo asegurar que sus amigos se lo agradecerán.

Se pueden tomar tanto como aperitivos, como para acompañar la comida o la cena y también para cerrar una gran comilona.

El efecto refrescante de esta bebida hace que el alcohol no se sienta tanto, como en el vodka o el ron, aunque el efecto sea el mismo.

La última recomendación es que con dos o tres de estos gin-tonic, el “relax” será total. ¡Salud y hasta la próxima semana!