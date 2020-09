Graduados que conmueven y otras buenas noticias que debes saber

Las Breves+ , las buenas noticias de hoy

¡Como en Up! Ilusionista vuela con globos de helio (vídeo)

Empezamos las Breves de hoy volando por las nubes al estilo de Up. Si has visto esta película, seguramente recuerdas cómo viajaron con todo y casa gracias a unos globos con helio, ahora en esta historia, la ficción se volvió real con un poco de magia. Así es, el ilusionista David Blaine voló sobre el desierto de Arizona a una altura de más de 7,500 metros, agarrado a un puñado de 52 globos de colores inflados con helio.

Blaine, conocido por los actos de riesgo y acrobacias que realiza en la calle, superó sus propias expectativas e incluso tuvo que usar una mascarilla de oxígeno. La frase si puedes soñarlo puedes lograrlo nunca tuvo más sentido.

''Sos el sol de mi vida'': así celebró un abuelo a su nieto recién graduado.

La pandemia nos ha puesto pruebas difíciles y estar lejos de la gente que amamos es una de ellas. Muchos de nosotros no podemos visitar a nuestros abuelitos, pero gracias a las tecnologías podemos sentirnos cerca de ellos. Recientemente una historia que se viralizó en Argentina hizo vibrar las fibras más sensibles de muchos, pues un abuelito conmovió con su reacción al enterarse de que su nieto se recibió como abogado.

Agustín Salas de 23 años sorprendió a su abuelo Roberto, de 80, contándole que aprobó la última materia que le faltaba para concluir su carrera universitaria. Roberto no pudo ocultar la emoción y con una voz que expresaba alegría, le dijo a su nieto lo orgulloso que se sentía de su logro con una frase muy argentina: “Sos el sol de mi vida”. No cabe duda que los abuelitos son el sol de nuestra vida también.

Netflix transmite un capítulo con la chef Rosalía Chay

La comida yucateca es deliciosa y no lo decimos nosotros, contamos con el respaldo de todos los que se han sorprendido con la chef Rosalía Chuc, quien está arrasando en un programa internacional como la protagonista de un capítulo de la serie de Netflix “Chef’s Table edición BBQ”.

Rosalía vive en Yaxunah, Yaxcabá, y es promotora de costumbres y técnicas mayas, principalmente las relacionadas con la gastronomía. La chef comenzó preparando tortillas y recados y, ahora, su sabor es conocido por el sazón que logra al enterrar la comida en un horno subterráneo o pib. Deja que conquiste tu paladar y no te pierdas esta serie. No olvides contarnos cuál es tu platillo yucateco favorito.

''Black Panther'': niños rinden homenaje a su héroe caído

La siguiente historia es un tanto agridulce. Por mucho tiempo, algunas personas no se sentían identificadas con los personajes que veían en la televisión y Chadwick Boseman, el actor que dio vida a la Pantera Negra en las películas de Marvel, fue parte del cambio.

Poco después de la impactante noticia de la muerte de Boseman, padres, abuelos y tíos comenzaron a publicar fotos de funerales montados por niños para el rey T’Challa. En la entrada de sus casas o en sus habitaciones, con pequeñas cajas o pilas de tierra de sus jardines, rindieron homenaje al fallecido actor.

Para muchos niños, su muerte fue un evento importante en sus vidas, no sólo por los valientes personajes que interpretó, sino por sus comentarios conmovedores en discursos de premios y entrevistas sobre la necesidad de mayores oportunidades para la gente de color. Por eso decimos ¡Wakanda por siempre!

Joven de Oxkutzcab, de ''secre'' de albañil a licenciado en enfermería

Nunca hay que olvidar las cosas que nos llevaron a dónde estamos y eso lo tiene claro el joven Manuel Chimas, quien con mucho esfuerzo logró titularse como licenciado en enfermería.

"Este secre ya es licenciado en enfermería. No me olvido de donde salí y mucho menos olvido de las personas que me dieron buenos consejos, agradezco a mi familia y amigos", fueron las palabras del joven, quien posó con sus compañeros albañiles con su uniforme de enfermero.

Durante el tiempo que estudió en el CERT, en la generación 2015-2019, tuvo que trabajar como albañil para costear sus estudios. ¡Los esfuerzos dan frutos y esta es la prueba! ¡No se rindan y a echarle todas las ganas!

El antes y después de ''Bruce Willis'', el gato más triste del mundo

Y terminamos las Breves+ con una historia de cambio que alegrará a más de un amante de los mishis.

Bruce Willis, un gato naranja de siete años, tuvo una vida difícil antes de que lo llevaran a un refugio en Minnesota, en donde encontró a Sandra, su dueña actual. El felino vivió años en las calles, tenía cicatrices, una herida en el ojo y problemas con su sistema inmunológico. Su mirada triste lo hacía ver como “el gato más triste del mundo”.

Sin embargo, a pesar de las dudas de su dueña sobre los gastos, el amor pudo más. Ahora Bruce es un gato feliz, su historia y vídeos se volvieron virales y hasta tiene hasta su propia cuenta en Instagram, en donde acumula más de 100 mil seguidores. Compártenos también las fotos de tus mascotas. Sabemos que ellos siempre alegran nuestro hogar.