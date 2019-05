Grandes beneficios

Dos veces a la semana se debe consumir carne

Consumir carnes rojas tiene muchos beneficios.

Aunque algunas personas consideran que no son indispensables en la dieta diaria, te presentamos cinco puntos a favor del consumo de carnes rojas:

1. Alimento completo

Según varios estudios que se han publicado, es importante considerar el consumo de carnes rojas en una dieta equilibrada ya que son un alimento completo al aportar entre 20% y 30% de proteínas al cuerpo, lo cual ayuda en el proceso de reconstrucción de los tejidos.

2. Aporta hierro

Cuanto más roja es la carne, mayor es también su contenido de hierro, del cual nuestro cuerpo puede absorber en algunos casos hasta 50 por ciento, lo que permite que el oxígeno en la sangre llegue a todo el organismo y tengamos menos probabilidades de padecer enfermedades como la anemia.

3. Fuente de vitaminas

Las carnes rojas aportan vitaminas del grupo B, necesarias para el organismo y que también son una importante fuente de energía en nuestro cuerpo y cerebro.

4. Ayuda al sistema nervioso

Por medio de las carnes rojas se obtienen diversas vitaminas que son fundamentales para ayudar al sistema nervioso y formar nuevas células sanguíneas.

5. Buena para los músculos

¿Haces ejercicio? Muchos de los nutrientes que contiene la carne favorecen la formación de los músculos, de manera que se recomienda consumirlas a las personas que realizan alguna actividad física.

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) publicó un informe donde señala que la carne roja aporta una gran cantidad de proteínas de alto valor biológico, de modo que recomienda incluirlas en la dieta dos veces por semana.

