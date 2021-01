Grandes eventos que se cancelaron en 2020 por el Covid-19

Aunque muchas personas seguramente querrán olvidarse del 2020, este quizás será el año más recordado de la era moderna. Y es que el año que recién concluyó trajo consigo una pandemia que se llevó millones de vidas y cambió nuestra forma de ver las cosas.

La emergencia sanitaria por el Covid-19 también obligó a que muchos eventos alrededor del mundo se cancelaran, desde bodas, conferencias y actividades más personales o ‘’pequeñas’’, hasta eventos que suelen tener al mundo pendiente de sus resultados.

Lo más esperado del 2020 posiblemente eran las Olimpiadas de Tokio, sin embargo, también había eventos que semana a semana reunían a las familias para pasar un momento y disfrutar de un buen espectáculo.

Si bien algunos de los grandes eventos se realizarán este 2021 o se realizaron de manera virtual, otros no tuvieron la misma suerte y su edición del año pasado se canceló.

Aquí te presentamos un recuento de algunos eventos cancelados y suspendidos en 2020.

MET Gala

Met Gala 2019

Desde principios de año la noche más fashionista del año se espera con ansias. En 2020 este fabuloso desfile de estrellas repasaría siglo y medio de moda con una retrospectiva sin precedentes.

Aunque en un principio se dijo que se pospondría para una nueva fecha, el destino de uno de los eventos más importantes de la moda y el arte fue cancelado en mayo.

El evento más importante de la industria, organizado por Anna Wintour cayó como muchos otros eventos debido a la crisis sanitaria que vivimos.

La cancelación del evento sin duda dejó afectados a los fanáticos de la moda, y es que el desfile más icónico siempre es centro de atención por lo peculiares y extravagantes diseños que portan los reconocidos invitados.

Los Juegos Olímpicos de Tokio

La justa deportiva más importante tuvo que ceder ante ‘el enemigo invisible’.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 debían comenzar el próximo 24 de julio, pero los organizadores acordaron aplazar un año el evento debido a la pandemia de coronavirus.

Y es que el evento deportivo reúne una gran cantidad de personas, entre deportistas, entrenadores, directivos, jueces, asistentes, organizadores y el enorme público que llega a la sede desde distintas partes del mundo para alentar a sus deportistas.

Y, aunque en otros años el evento se canceló por diversas guerras, esta es la primera vez que se aplazan.

Ahora los seguidores de los múltiples deportes olímpicos esperan la llegada de los Juegos Olímpicos Tokio 2021 para vivir una justa sin precedentes.

Coachella

El festival Coachella reúne año con año a una gran multitud de personas que acuden con el fin de disfrutar de los artistas que ahí se presentan, pero este año las grades parcelas se quedaron vacías.

Coachella es uno de los festivales preferidos de las celebridades. Se realiza en la localidad de Indio, California, y dura dos fines de semana seguidos. Este año se realizaría 10 al 12 y del 17 al 19 de abril.

Si bien la primera decisión había sido posponerlo para octubre del mismo año, después por recomendación de las autoridades se canceló la edición.

Este año se esperaba la participación de artistas como: Frank Ocean, Rage Against the Machine, Travis Scott, Lana Del Rey, Lil Uzi Vert, Thom Yorke, Run the Jewels, Danny Elfman, FKA twigs y DaBaby, entre otros.

Eurocopa y Copa América

El mundo del futbol comenzó a verse afectado desde el principio de la contingencia, previo a las suspensiones definitivas de las ligas más importantes del mundo muchos equipos comenzaron a perder jugadores que se contagiaban y partidos aleatorios debían suspenderse.

La Eurocopa 2020 se esperaba con ansias ya que se realizaría en doce países en junio y julio de del año pasado año, pero se aplazó para 2020, esto nunca había ocurrido en 60 años de existencia en el campeonato continental de selecciones. El torneo europeo ahora se disputará del 11 de junio al 11 de julio de 2021.

Además, la Conmebol informó que la Copa América 2020, que debía disputarse entre junio y julio en Argentina y Colombia, se postergó un años. Ahora el torneo sudamericano, que por primera vez se disputa en dos países, se jugará entre el 11 de junio y el 11 de julio de 2021, las fechas de la Eurocopa.

La cancelación de ambos eventos supondrá una agenda complicada para los futbolistas ya que coincidirá con el Mundial de Clubes, torneo que también se aplazó un año.

Miss Universe y Miss Mundo

Los dos certámenes de belleza más importantes del mundo también tuvieron que aplazarse a consecuencia de Covid-19.

Y, aunque varios países sí realizaron la elección de sus representantes, los organizadores de ambos concursos aún no han puesto fecha para llevarse al cabo.

En el caso de Miss Universo se rumora que podría realizarse en marzo de 2021. Pero en cuanto a Miss Mundo aún no se han pronunciado por una posible fecha.

Festival Cannes 2017. AFP PHOTO / Alberto PIZZOLI

Los cinéfilos también sufrieron con la cancelación de varios festivales, entre ellos el más importante: Cannes.

En mayo de 2020 Thierry Frémaux, director general del Festival afirmó que ''era complicado contemplar la posibilidad de celebrar una edición presencial''.

Ya que para los cineastas, actores, actrices, miembros del jurado, prensa y de la industria sería imposible viajar a la costa azul por el estado de emergencia.

Las películas que se presentarían en el festival se proyectarían en los cines bajo el sello ''Cannes 2020'' .

El Festival de Cannes realizó una edición simbólica y efímera en octubre de 2020.

Festivales de música

Estos eventos son un escape para diversas personas que buscan pasar un momento agradable con sus amigos, pareja o familia. Sin embargo son miles de personas las que acuden a estos festivales.

Y es que al rededor del mundo se realizan muchos festivales, desde los conocidos mundialmente hasta los que son exclusivos de el país que los alberga.

En México el festival Pa’l Norte, se realizaría en marzo y se luego se cambió a septiembre, pero finalmente se confirmó que no habrá edición en 2020.

El festival Corona Capital Guadalajara se realizaría en mayo, después también se cambió a septiembre y luego se confirmó que se llevaría al cabo en 2021.

Sin duda el Covid-19 no permitió que disfrutáramos de estos grandes eventos y ahora se reinventarán para realizarse en el año que aún comienza.

Solo nos queda esperar y disfrutar de lo que el 2021 nos permita, cuidando siempre nuestra salud y la de quienes nos rodean.- Lluvia Magaña