Grandes talentos no son potencializados

Nulo apoyo en el país para niños y jóvenes genios

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— María Fernanda Rodríguez tenía cinco años cuando los directivos del kínder donde estudiaba llamaron a sus padres para decirles que tenía Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad y era necesaria su medicación.

Este problema de salud está clasificado como un trastorno de conducta y se caracteriza por actividad física excesiva y dificultad para prestar atención.

“Ella estaba en preescolar. Terminaba rápido las actividades que le asignaban, se aburría y molestaba a sus compañeros, pero era porque comprendía muy rápido todo“, recuerda Héctor Rodríguez, su padre.

Después de una larga búsqueda, llegaron al Centro de Atención al Talento, donde le realizaron estudios y determinaron que su coeficiente intelectual es de 130, mayor al promedio que, según algunas mediciones, es de 100 puntos aproximadamente.

Estas cifras son tomadas de distintas pruebas que estiman el nivel de inteligencia. Ahí notaron su facilidad para adquirir conocimientos, pues a los cinco años ya se sabía la tabla periódica.

Hoy, María Fernanda, a los 12 años de edad, tiene un lugar asegurado en una competencia internacional de aritmética mental organizada por el programa Aloha Mental Arithmetic, que se llevará a cabo el 20 de julio en China. Sin embargo, el costo del viaje rebasa el presupuesto de su familia.

Aloha Mental Arithmetic es un programa creado para desarrollar habilidades matemáticas en niños de entre cinco y 13 años. Las actividades las realizan con el ábaco japonés, que permite ejercitar hemisferio izquierdo y derecho del cerebro.

El instrumento de cálculo también llamado Sorobán es usado en el continente asiático desde hace más de 500 años. El costo aproximado del viaje es de 180 mil pesos para la menor y su madre.

Hasta el momento llevan un poco más de la mitad. Para recaudar fondos, María Fernanda ha vendido chocolates en su escuela y en el trabajo de sus padres, quienes también han hecho rifas.

Además, solicitaron ayuda al titular de la alcaldía Iztacalco, demarcación en la que habitan. El apoyo ha sido negado y el argumento que les dan es que no procede debido a que María Fernanda estudia en una escuela particular. También hicieron una petición al gobierno de la Ciudad de México, pero no ha dado respuesta.

Hace unos meses la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo: “No hay estudio científico que defina si hay algún niño sobredotado o no como tal”.

Para alcanzar el triunfo que hoy la posiciona como la mejor a nivel nacional en su categoría, María Fernanda participó en la sección regional meses después de haber ingresado al programa con sede en varios países.

Posteriormente ganó un campeonato que concentró a los mejores estudiantes de México. Éste se realizó en Querétaro con mil 200 participantes. Ahora estudia segundo año de secundaria.

A la par de sus actividades escolares practica taekwondo, disciplina en la que es cinta rojinegra, el nivel más alto para su edad. También toca el órgano y fue parte del coro del Claustro de Sor Juana, hasta hace unos meses, cuando fue disuelto.

Además participa en un Modelo de Naciones Unidas en el que estudiantes debaten acerca de los problemas mundiales tomando un papel de diplomacia, intercambios intelectuales en inglés.

Ella señala como una de sus influencias a la medallista olímpica de taekwondo María Espinoza, y añade a sus padres como su inspiración de vida. “Admiro a María Espinoza porque es muy buena competidora y ha progresado con mucho esfuerzo. Otros de mis ídolos serían mis papás, mi familia, porque siempre me apoyan, me impulsan y me enseñan a hacerme responsable de lo que hago”, afirma.

Además del amor por el conocimiento, la familia de Marifer —como la llama María Luisa García, su abuela materna— le ha inculcado la perseverancia. Su abuela recuerda algunas experiencias que han atravesado con padres de familia que les han dicho que la explotan por tenerla en varias actividades a la vez.

Sin embargo, cada una de éstas ha sido decisión de la niña. Al respecto, su padre asegura: “Tiene que aprender que todo en la vida cuesta. No se le va a dar todo en charola de plata. Tiene que aprender a pescar”.

Después de que Fernanda fuera descubierta como una niña sobredotada, inició el desarrollo de sus capacidades con ayuda del Cedat, siempre con la convicción de sus padres de no dejar algo inconcluso. Su historia familiar ha sido fincada en la constancia y superación.

El papá de Marifer relata un pasaje biográfico de su padre, quien a los 48 años de edad se inscribió en la universidad, donde lo conocían como Don Max.

“Él llegó de provincia. Era campesino. Trabajaba en la ciudad como albañil y bolero; después, como vendedor en una empresa. En 1967 puso un negocio y se dedicó al comercio. Yo estudiaba Arquitectura cuando él pensó en meterse a estudiar la carrera. Hizo el examen, se quedó y años después se graduó. Llegó a la casa y dijo: ‘Díganme quién no puede traer este papel’”.

Fuga de talentos

En México el apoyo a la ciencia, tecnología e innovación es poco, y el presupuesto asignado para este año es el más bajo desde el año 2012.

La falta de programas que fortalezcan este ámbito crea una fuga de cerebros.

Tal es el caso de Dafne Almazán, la psicóloga titulada más joven del mundo: tenía 13 años. También es considerada por la revista “Forbes” como una de las 50 mujeres más poderosas de México; con 17 años es la mexicana más joven en ingresar a un posgrado en la Universidad de Harvard.

Como lo menciona un informe del observatorio del Tecnológico de Monterrey, el problema no es la falta de jóvenes capaces, [sino] la ausencia de un mecanismo que los retenga y dé campo libre para el ejercicio de sus habilidades. Esta carencia le cuesta muy caro al país. El 21% del capital humano de Silicon Valley, sede de Apple y Google, está compuesto por mexicanos que en el país no son reconocidos.

Un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Zacatecas descubrió que 1.2 millones de mexicanos altamente preparados o con formación de posgrado se han marchado del país entre 1990 y 2015. Esto convierte a México en el primer país de América Latina en migración calificada.

Al respecto, María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, declaró: “En términos de fuga de cerebros, en el último sexenio se llegó a una estimación de más de 30 mil que están fuera del país; esto quiere decir que México ha producido una cantidad de colegas muy capaces y por eso es importante darles las mejores condiciones para que se puedan desarrollar”.

Como lo han mencionado especialistas como Andrew Almazán, director del Departamento de Psicología del Cedat, las personas superdotadas, sobre todo en sus primeros años de vida, son discriminadas y siguen siendo una minoría poco reconocida, y por ende, poco apoyada. Según cifras del mismo centro, sólo son detectados 3% de los casos, pero se estima que aproximadamente un millón de menores tienen un coeficiente intelectual por encima del promedio.

Una queja generalizada es que no existe la preparación en profesores de educación básica para tratar a niños talento. Tal como le sucedió a Fer, muchos son diagnosticados erróneamente.

Sin embargo, van tras sus sueños, como lo expresa la niña genio de 12 años: “Habemos personas que le echamos todas las ganas. Quiero que el mundo se entere de eso”.

De un vistazo

Desaparecen programas

El Programa Integral para el Diagnóstico y Atención a la Sobredotación Intelectual desapareció el primer bimestre de 2019 por incumplimiento a las reglas de operación.

Becas como los demás

Sus beneficiarios fueron trasladados al programa Niños y Niñas con Talento, que a partir del próximo ciclo escolar se convertirá en Mi Beca para Empezar y constará de una mensualidad de 330 pesos a todos los estudiantes de primaria y secundaria en la Ciudad de México, sin importar el promedio que tengan.