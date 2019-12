Greenpeace alerta sobre colapso oceánico

ÁMSTERDAM.- La crisis climática provoca el aumento de las temperaturas y del nivel del mar, así como a la acidificación y desoxigenación; todos estos cambios podrían desencadenar un colapso oceánico, advirtió la organización Greenpeace.

Con la finalidad de hacer un llamado a los gobiernos para que realicen acciones e implementen políticas urgentes, la organización dio a conocer el nuevo informe llamado “In Hot Water: The Climate Crisis and the Urgent Need for Ocean Protection”, en el que hace un llamado a tomar medidas globales.

Subrayó que el impacto del fenómeno climático en los océanos tiene implicaciones de largo alcance para la biodiversidad y la humanidad; por lo que es necesaria una respuesta política global urgente en los próximos 12 meses.

En el marco de la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) que se realiza en Madrid, España, este informe es de suma importancia porque indica que la descomposición de los océanos debido al uso de combustibles fósiles es rápida y a gran escala.

“El océano se está calentando, está incrementando su nivel y su propia química está cambiando. Para las personas y para la vida silvestre, la crisis climática es una crisis oceánica; y ya tenemos aguas cálidas”, subrayó Taehyun Park, asesor político mundial sobre clima de Greenpeace Asia del este.

Te puede interesar: Encuentran 100 kilos de basura en el estómago de una ballena

Añadió que los gobiernos deben reducir drásticamente las emisiones de combustibles fósiles; y crear urgentemente una red de santuarios oceánicos que permitirían que los océanos y vida silvestre se recuperen, así como ayudarán a evitar los impactos del colapso climático.

Este informe identifica los ecosistemas oceánicos en la primera línea de los impactos climáticos; y recomienda áreas prioritarias para que los gobiernos protejan dentro de una red global de santuarios oceánicos; entre los que se encuentran los polos del Ártico y la Antártida, zonas críticas de ballenas.

Además, los arrecifes de coral, manglares, praderas de pastos marinos, el mar de los Sargazos en el Atlántico, la zona mesopelágica y el océano profundo.

Cabe destacar que el aumento del nivel del mar redibujará las costas de muchos países en el transcurso del próximo Siglo; así como el aumento de los niveles de dióxido de carbono (CO2) están causando el calentamiento de los océanos, la acidificación y la desoxigenación.

Estas condiciones lleva a cambios en la circulación y la química oceánica, provocan mayor intensidad de tormentas y abundancia de especies marinas.

Síguenos en Google Noticias