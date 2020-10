Gucci lanza un vestido para hombre; cuesta más de 47 mil pesos

Esta polémica ropa se ha vuelto viral debido a su diseño y precio el cual es excesivamente costoso.

ITALIA.— Desde hace un tiempo varias marcas de renombre han puesto a disposición de sus clientes prendas unisex o genderless con la finalidad de derribar las barreras y acabar con la idea de que cierto tipo ropa es exclusiva de hombre o para mujer.

Sin embargo la marca italiana, Gucci ha generado la polémica, ya que con la idea de romper los moldes, en su nueva colección incluyó un vestido de hombre, el cual además de un diseño muy femenino tiene un alto costo.

La marca de lujo lanzó como parte de su colección Otoño-Invierno 2020, un vestido de hombre, el cual tiene un precio de 1, 900 euros, es decir 47 mil 894 pesos mexicanos (cambio al día de hoy).

La polémica prenda que parece una camisa larga de algodón con tela de tartán, según la firma italiana está inspirada en los looks grunge de los 90, misma moda que tiene como emblema al cantante Kurt Cobain.

Pese a que esta pieza ha sido elogiada por expertos de moda, los cuales resaltan que rompe con los estereotipos y tratan de dar una nueva forma a la identidad de género masculina, en redes sociales ha generado muchos comentarios.- Con información de El Universal.

El problema no es que sea un vestido para hombre (lo que daría por estar fresquito en verano!). El problema no es el precio (sabemos que Gucci es un afano siempre). El problema es que el vestido es FEO y no tiene bolsillos. https://t.co/vIuok9OmQI