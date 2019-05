Gucci realiza desfile en los Museos Capitolinos de Roma

Roma (EFE).- La casa de moda italiana Gucci rinde hoy homenaje a la ciudad de Roma con un desfile en los Museos Capitolinos, en los que su director creativo, Alessandro Michele, presentó la colección Cruise 2020.

Watch the Gucci Cruise 2020 fashion show live from the runway at the Capitoline Museums in Rome. #GucciCruise20 https://t.co/oQ921GD4wa