Gucci retira suéter de sus tiendas tras ser considerado “racista”

ROMA (AP) — Gucci se disculpó y retiró de la venta en línea y en tiendas un suéter con cuello extralargo, tras recibir quejas de que hacía parecer a la persona como si se hubiera pintado el rostro con maquillaje oscuro para lucir como alguien de raza negra.

El suéter con cuello extralargo de lana negra cubre la nariz e incluye un recorte bordeado de rojo para la boca.

Fue calificado de insensible y racista en las redes sociales, en momentos en que en Estados Unidos se han publicado fotografías viejas de políticos blancos disfrazados y con el rostro cubierto de maquillaje negro.

La casa Gucci tuiteó el miércoles que estaba comprometida con la diversidad, la que considera un “valor fundamental a sostener, respetar y poner al frente de cada decisión que tomamos”.

Gucci deeply apologizes for the offense caused by the wool balaclava jumper.

We consider diversity to be a fundamental value to be fully upheld, respected, and at the forefront of every decision we make.

Full statement below. pic.twitter.com/P2iXL9uOhs

— gucci (@gucci) February 7, 2019