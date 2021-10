Guía para entender “Pedro Páramo”

David Ramírez López estudiaba la preparatoria cuando leyó por primera vez “Pedro Páramo” y, como muchos de los que se enfrentan por primera vez a esa novela de Juan Rulfo, no la entendió.

El mismo Rulfo llegó a decir que su novela era complicada y, por tanto, habría que leerla tres veces.

Finalmente, Ramírez López no solo leyó tres veces la novela, sino que fue más allá: escribió un libro para que ayudase a los alumnos de preparatoria a entender la obra, una de las joyas de la literatura mexicana.

Así nació en 2019 el libro “Crestomatía. Las instrucciones de Juan Rulfo para leer Pedro Páramo”, disponible en Amazon.

“Mi principal motivación fue hacer un documento de apoyo para los estudiantes de preparatoria que llevan en sus clases de literatura algunas obras de autores mexicanos, en donde Juan Rulfo es uno de los más destacados y su novela ‘Pedro Páramo’ es de las más importantes, reconocida a nivel mundial”.

El autor admite que el texto de Rulfo es difícil. “Puedo decir que sí la leí las tres veces en diferentes espacios de tiempo”.

Originario de Colima y con padres y abuelos oriundos de Comala, no es extraña la empatía de Ramírez López por Juan Rulfo y su obra, en particular “Pedro Páramo” que, dice, se iba a llamar “Tuxcacuesco”, como el pueblo ubicado a diez kilómetros de Apulco, donde Rulfo nació.

Análisis

Ramírez López señala que si uno analiza bien “Pedro Páramo” se dará cuenta que no tiene capítulos ni números separativos ni seccionales. “No tiene ni quién habla ni quién dice, nada más va desarrollando sus ideas que para mí son recuerdos muy íntimos”.

De hecho, tras el principio de la novela (“Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo”), no se sabe quién habla en la historia hasta la página 15 o 18.

Por ello, sugiere a los lectores —en este caso a los alumnos de preparatoria— que tomen un lápiz y vayan escribiendo quién habla en cada una de las 69 secciones o pequeños indicios del libro. De esa manera, dice, notarán cómo se van entrelazando los personajes. “Yo propongo la yuxtaposición, que es un método en el que se puede leer la novela seccionada y sin ninguna relación”.

No es Novela de la Revolución

Señala que escritores como Juan Villoro o Eraclio Zepeda tienen sus ideas sobre “Pedro Páramo”, “pero para mí es una novela sin tiempo y sin espacio, en donde no hay relación de nada, cada capítulo es aparte (…) No es una novela secuencial en que es el día uno, mañana miércoles, jueves… No. Es una novela donde el espacio y el tiempo son dos líneas paralelas que nunca coinciden, es decir, estamos hablando de muertos y eternidades”.

Ramírez López subraya que en la novela hay varios elementos importantes, como la religión, el pueblo y el cacique. “Cuando se ve esa combinación muchos dicen que es una novela de la Revolución Mexicana o de hacendados, pero yo difiero de todo eso y estoy como Arreola: ‘Pedro Páramo’ es una novela poética, no de la Revolución; es un amor frustrado en donde Páramo va a buscar a su amada y la encuentra loca. Recalca que la novela no va del punto A al B ni C. “Para mí es poética, y vemos algunos pasajes en prosa que son poéticos, sobre todo los relacionados con Susana San Juan”.— Jorge Iván Canul Ek

Novela: Más detalles

En “Pedro Páramo” el espacio y el tiempo son dos líneas paralelas que nunca coinciden

La guía gratuita

El libro “Crestomatía. Las instrucciones de Juan Rulfo para leer Pedro Páramo” se puede conseguir en Amazon en formato digital o impreso con pasta blanca, pero también se puede solicitar el PDF al correo vidlop@outlook.com y recibirlo de forma gratuita.