Gus Rodríguez, una luciérnaga

El destino final de las cenizas, en un sitio de Tlaxcala

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Luego de que la madrugada del sábado se reportara el fallecimiento del guionista y experto en videojuegos Gus Rodríguez, en sus redes sociales fue compartido un mensaje, escrito en primera persona, en el que profundiza que su última voluntad es que sus cenizas reposen en el Santuario de las Luciérnagas, una reserva natural, en Tlaxcala.

El mensaje compartido en las redes sociales del fundador de la revista Club Nintendo, de 1991, se manifiesta: “Seré una luciérnaga. Y en uno de mis valles quiero que estén mis cenizas, en el Santuario de las Luciérnagas, una reserva natural ubicada en el municipio de Nanacamilpa en Tlaxcala. Solo me verá del 27 de mayo, a fines de junio, quien quiera ir a verme... o cualquier noche en su imaginación. Iluminaré así el camino de quien me ama”.

La noticia del fallecimiento de Gus, fue dada a conocer la madrugada del sábado por el actor y comediante Eugenio Derbez, quien tuvo la oportunidad de trabajar con él, en proyectos como “La Familia Peluche” y los programas de la barra de comedia XHDRBZ, donde tuvo la oportunidad de desarrollarse como guionista y con algunos personajes.

“Brillaré cuando yo quiera y vea que me necesiten, no cuando me exijan y desesperados recurran a mí. Mi luz no estará visible todo el tiempo, pero cuando se deje ver, será uno de esos recuerdos imborrables que te recordarán que me viste, que te vi y que estás en mis pensamientos por la eternidad. Seré una luciérnaga”, destacó Rodríguez, de alguna forma, en lo que es su último mensaje en redes sociales.

En Twitter, el tema “Gus Rodríguez”, se ha mantenido en los primeros lugares de tendencia en México desde la madrugada del sábado, donde la conductora Maggie Hegyi, quien compartió el programa Nintendomania, con Gus, dedicó unas palabras a su excompañero, además de una fotografía juntos.

“Gus querido: Gracias por tus enseñanzas, tu apoyo incondicional, tu creatividad, generosidad y sobre todo tu amistad. Un abrazo hasta el cielo y mi amor para tus hijos. Los ‘Nintendomaniacos’ te vamos a extrañar. Que en paz descanse. Maestro Gus Rodríguez”.

Por su parte, Charles Martinet la voz oficial de “Mario” y “Luigi”, entre otros personajes de la familia Nintendo, expresó su dolor ante la pérdida de Rodríguez, con quien coincidió en varias convenciones: “Estoy lleno de lágrimas y tristeza. Duele. El mundo ha perdido a un gran hombre, y todos los jugadores y fanáticos de Gus, hemos perdido a nuestro querido amigo. Te extrañaré mucho, Gus”.

Hace tres semanas los gamers de México estaban felices porque el elenco de uno de los programas pioneros sobre videojuegos, “Nintendomanía” se había reencontrado para celebrar los 25 años de la primera transmisión del programa.

