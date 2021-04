Gustavo Egelhaaf, un actor más allá del cine cómico

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— A Gustavo Egelhaaf no le interesa tener apariciones especiales en películas dramáticas, si eso le ayuda a que los productores dejen de verlo como alguien sólo para la comedia.

El actor de “Hasta que la boda nos separe” y “Doblemente embarazada” aparecerá brevemente en “El camino de Sol”, nueva cinta de la directora Claudia Sainte-Luce, realizadora de “Los insólitos peces gato”.

“Estoy agradecido por el trabajo que he tenido, arrancar las sonrisas a la gente y se olvide de los malos tiempos, no me quejo, pero como actor uno busca diversidad”, dijo el actor.

A Egelhaaf se lo ve actualmente en la comedia “Sin hijos”, protagonizada por Regina Blandón y Alfonso Dosal. Está en espera del estreno del corto “Buenos días, Ignacio”, reciente trabajo de Ignacio López Tarso.