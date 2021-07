Ha cumplido su misión: familia y amigos se despiden de Manuel Balam

En el orden de costumbre: la fotografía y las cenizas de Manuel Balam Ruiz Juan Diego Balam Aguilar coloca en la cripta las cenizas de su padre, Manuel Martín Balam Ruiz, ante la mirada de su hermana María Paula y su madre, Silvia de Jesús Aguilar Ávila. Ayer se celebró una misa en su memoria en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Fátima ❮ ❯

“Dios nos eligió para cumplir una misión y una vez cumplida la misión es tiempo de volver a casa”, afirmó ayer el presbítero Cristian Cáceres Solís en la emotiva misa de depósito de cenizas de Manuel Martín Balam Ruiz, subdirector editorial de Diario de Yucatán, celebrada en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima.

“La misión está cumplida no porque el tiempo se ha agotado, no porque algo se le ha escapado a Dios, sino porque ya estamos listos para regresar y entrar a la casa del Padre”, señaló el sacerdote, prefecto de la etapa teológica en el Seminario Mayor.

“Solo que a nuestros ojos eso es difícil entenderlo por una razón muy sencilla: porque es la razón de nuestro dolor, y de nuestro sufrimiento porque amamos a quienes despedimos”, añadió durante la misa en memoria de Manolo, como le llamaban de cariño sus conocidos, quien falleció el domingo pasado después de una breve dolencia a causa del Covid-19.

“Esa es la razón por la cual están todos ustedes aquí, sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo, porque apreciamos a la persona, porque la queremos, pero la misión se ha cumplido y por eso como decimos en nuestro lenguaje habitual ‘se nos ha adelantado’, porque en nuestros cálculos todavía quedarían más años porque disfrutamos de su presencia”.

El padre recordó que Cristo murió a la edad 33 años, “que en la sociedad actual sería el momento en el que la persona está comenzando a producir y dar frutos; sin embargo, a los 33 años la misión que el Padre le había encomendado estaba cumplida: nos salvó”.

“Así que yo les invitaría en esta dificultad a acercarse a Dios y como dice el Evangelio 'vengan a mí los afligidos, los fatigados, los agobiados, los que tienen una tristeza grande en el corazón porque el evento de la pérdida de alguien no se puede explicar con la cabeza porque no existe forma de darle sentido al ir y venir de la salud y de la enfermedad'.

“Porque ni siquiera el científico puede sacarles del corazón la experiencia del dolor que significa perder a alguien valioso, a alguien productivo, ni siquiera Dios lo puede sacar pero sí lo puede reorientar porque el Dios en el que nosotros creemos sabe qué es morir, sabe qué es perder, sabe qué es sufrir.

“Por eso les invitó a que hoy al depositar las cenizas, hagan este camino con Dios y no tengan miedo de expresarle lo que ustedes sienten, nadie mejor que él para comprenderles, nadie mejor que él para acompañar este camino.

“Él será ese espacio, ese lugar de serenidad y él será también el espacio y el lugar en donde nos encontramos con este hermano que hoy nos deja y con todos los otros hermanos que hoy nos han dejado porque se encuentran con él”, aseguró el padre Cáceres.

El sacerdote pidió salir al encuentro de Dios y “dejemos que él nos toque y toque ésta y otras heridas en nuestro interior y comencemos a experimentar el bálsamo de su consuelo”.

A un costado del altar de la iglesia fue colocada la urna con las cenizas de Manuel Balam, su fotografía, una vela y flores.

A la misa asistieron su viuda, Silvia de Jesús Aguilar Ávila; sus hijos María Paula y Juan Diego, su madre, doña Wilma Candelaria Ruiz Pacheco, y decenas de compañeros de trabajo.

Luego de la misa el sacerdote bendijo las cenizas, que después fueron depositadas en una cripta.

La misa fue acompañada por un coro de colaboradores de Grupo Megamedia.

Los familiares de Manuel Balam recibieron condolencias de los colaboradores.

Recuerdos

Con 28 años de trayectoria en Grupo Megamedia, en diferentes puestos comerciales y editoriales, Manolo fue recordado por varios compañeros, quienes compartieron algunas memorias:

Luis Fernando Victoria Ayuso, coordinador de Soft News, resaltó que “Manolo era realmente un ser humano en toda la extensión de la palabra, humilde, trabajador, comprensivo, colaborador, una persona entregada a los demás, esa humildad no cualquiera la puede tener”.

Una enseñanza que le dejó es “estar prestos para auxiliar a los demás, para compartir nuestros conocimientos con los demás y nuestro tiempo también”.

Rubí Andueza Moguel, coordinadora de Mesa de Control, comentó que “Manuel fue una persona maravillosa, una persona siempre amable, siempre disponible y nos dejó el legado de la actitud que debemos tomar con su ejemplo de vida”.

Rita Elena Vázquez Peña, coordinadora de Capital Humano de Medios Tradicionales, resaltó la sonrisa que Manolo siempre tenía para los demás. “Él pudiera estar con muchos problemas y preocupaciones, pero nunca lo vi molesto, nunca lo vi de mal humor, siempre tuvo una sonrisa, siempre amable, diligente, paciente, una bella persona”.

Recordó que al organizar uno de los convivios de la Redacción “le dije a Manolo que necesitaba a alguien que pudiera decir alguna palabras a los compañeros y él se ofreció, y aunque se lo dije a última hora, habló hermoso a los compañeros, era un profesional y eso nunca lo voy a olvidar”.

Brenda Sosa Sierra, ejecutiva de Centros Megamedia, recordó que Manolo “comenzó (a trabajar) conmigo hace 28 años en ventas en mostrador, siempre pensaba en superarse; su familia era lo más importante”.

Compartió que el 31 de mayo pasado, en el 96o. aniversario de Diario de Yucatán, “hablé con él cuando desvelaron mi placa (en la Galería de Valores de Megamedia) y estábamos recordando cuando él comenzó hace 28 años en la empresa. Ese día me dijo: ‘¿Veré mi foto allá Brenda, en los cuadros, en nuestra galería?, Me faltan dos años’. ‘Claro que sí Manuel, claro que vas a ver tu foto allá, ¿por qué no vas a ver tu foto?’, le respondí y mira lo que pasó. Ese es último recuerdo que tengo con Manuel, mi amigo, un gran amigo”.— CLAUDIA SIERRA MEDINA