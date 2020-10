Habita en el Paraíso

José Luis Loría vuelve a EE.UU. por sus pinturas

El pintor José Luis Loría Méndez retoma su relación artística con los Estados Unidos, país que no pisa desde el ataque a las Torres Gemelas, hace 19 años.

El reencuentro se da gracias a la colección “Pedazos del Paraíso”, que el artista comenzó a desarrollar hace unos meses como contrapeso de la pandemia de Covid-19 y otras situaciones, y constará de doce piezas, de las cuales ya terminó cuatro.

Las obras realizadas con colores de Faber Castell y Pablo de Suiza sobre papel arches de 76 por 59 centímetros hacen de la flora y fauna del sureste de México un paraíso que se contrapone a los horrores de la pandemia.

“Esta pavorosa experiencia por la que estamos pasando la humanidad, de alguna manera ha influido, entre muchas otras cosas, a la creación del proyecto Pedazos de Paraíso”, afirma Loría en entrevista.

“El hecho de haber llegado a este proyecto como lo opuesto al horror de lo que se está viviendo, yo decido no mezclarme en ese mundo y, contrario a todo lo que se ha vivido este año, me refugio en esta realidad y desde aquí salgo al mundo, pero trabajando el paraíso”.

Entrevistado en su estudio en la calle 73-A del centro de Mérida, Loría Méndez comparte que el primer “Pedazo de Paraíso” se fue a una de las colecciones más importantes de Europa, mientras que el segundo y tercero fueron adquiridos por coleccionistas norteamericanos. El cuarto, asegura el pintor, también se va a los Estados Unidos.

Una vez que haya realizado las doce piezas, su idea es que su ejercicio de meses desemboque en un paraíso final: “una obra de dimensiones coloquiales que será el paraíso de José Luis Loría, jugando un poco con el ‘Jardín de las Delicias’ de El Bosco”, adelanta.

Gran exposición

Asegura que las primeras piezas han sido muy bien aceptadas y que los coleccionistas le han dado la posibilidad de hacer una gran exposición con todas las piezas de “Pedazos del Paraíso” para finales de 2021 o principios de 2022.

El pintor se dice contento de su regreso a los Estados Unidos donde en años anteriores al 11/9 expuso en Georgia, Nueva York y Florida, entre otros lugares. “A partir de ese incidente yo no vuelvo a entrar a los Estados Unidos, hasta ahora”, dice el pintor, quien durante su ausencia en EE.UU. expuso en China y Austria.

“Después de pasar por largos años, ya 50 años, por todo el mundo pintando, estudiando, aprendiendo… haber llegado al Oriente, a China, con el éxito que tengo y hacer un nombre de México y Yucatán con cuatro exposiciones, y posterior a ello entrar a la conquista de Europa, en países donde una frase describe todo: todas las calles de Europa están pavimentadas de asfalto, pero las de Viena están pavimentadas de cultura”.

Descomposición brutal

Paralelamente a su éxito en Europa, Loría Méndez señala que cuando entra la pandemia a fines del año pasado y principios de éste se da cuenta que Mérida y la sociedad yucateca estaban pasando lo mismo que en el mundo: un estado de descomposición brutal.

“Estoy en esto en el momento en que se da la información del virus de Wuhan y me quedo atrapado entre el horror de descubrir que la humanidad quedaba detenida por esta situación de pandemia”.

Es entonces que, relata, afloró de su alma el deseo de tomar el bando luminoso de la realidad del ser humano. “Entra en mí la fuerza, me agarro de la espiritualidad, de la inteligencia de toda mi vida y me replanteó mi propia existencia, y la respuesta a este último planteamiento que me hago en enero y febrero es la luz. Plásticamente, por ser pintor, tomo el tema del paraíso”.— Iván Canul Ek