Habla correctamente

Taller enseñará a expresar mejor las ideas oralmente

Hablar es un acto psicofisiológico; implica pensar, decir, gesticular, respirar, matizar e incluso acentuar el sentido de lo que se dice con el movimiento del cuerpo. Muchas veces pensamos más rápido de lo que podemos transformar una idea en palabras y como consecuencia pronunciamos mal o cambiamos el sentido de lo que se quiere decir. El próximo martes 18, en el Centro Cultural “José Martí” del parque de Las Américas, dará inicio el taller “Voz para principiantes”, que de manera gratuita impartirá la compañía teatral “Clown a la calle”.

“Este taller es una contribución de ‘Clown a la calle’ para Mérida, por eso es gratuito, está dirigido a jóvenes y adultos y tiene por propósito ofrecer a los participantes la oportunidad de desarrollar esas habilidades cognitivas y físicas que interactúan en el desarrollo de una adecuada expresión oral”, explicó el maestro Adrian Yam, en entrevista vía telefónica con el Diario.

“Hablar bien requiere de un equilibro psicológico y fisiológico, expresar una idea adecuadamente, pasar de la abstracción del pensamiento a la palabra. No es algo privativo de actores, por el contrario, es algo muy cotidiano que a todas las personas les debería interesar, pues hoy día mucha gente habla mal y no se da cuenta”, explicó.

“Muchas fallas al hablar son el resultado de imitar sin caer en la cuenta de que la pronunciación es incorrecta, hay palabras que nos cuesta decir, otras las pronunciamos por costumbre pero no son correctas, así mismo la respiración, la dicción, la modulación, el matiz, todo eso debería ser un proceso normal, pero no siempre es así, hay personas que hablan y no se les entiende, les cuesta expresar sus ideas, se traban, no abren la boca, le cambian el sentido a lo que quieren decir; a través del taller ofrecemos herramientas, estrategias o ejercicios para una mejor expresión oral”.

A través de ejercicios de respiración, trabalenguas, lecturas, etcétera, los participantes irán adquiriendo destrezas para perfeccionar su expresión oral.

El taller se estará impartiendo los días 18, 19, 20, 25 y 26 de mayo, de 16 a 19 horas, tiene cupo para 15 participantes, los cuales serán provistos con micas para el taller, ya que por su naturaleza es necesario realizar las prácticas sin cubrebocas.

“Es muy importante decir que estaremos contando con todas las medidas sanitarias para brindar seguridad a los participantes, y si bien por su naturaleza en este taller el cubrebocas no nos sirve para las prácticas, sí vamos a contar con micas transparentes en el rostro que nos proporcionará el ayuntamiento, para realizar las dinámicas que efectuaremos en los diversos espacios del parque de Las Américas y así garantizar la sana distancia”, subrayó el entrevistado.

Adicionalmente los participantes tendrán que llevar algunos implementos personales como ropa cómoda, toalla, agua, corcho o libros.

Para mayores informes y registro para participar dirigirse a cultura@merida.g ob.mx.— Emanuel Rincón Becerra