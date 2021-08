Hablemos de Bioética: Nuestro planeta está agonizando

La Tierra se calienta más cada día, y los únicos responsables somos los seres humanos. Ciertamente, a los gobiernos les corresponde regular y otorgar los diferentes permisos y concesiones para la ocupación de la tierra, ya sea para trabajarla haciéndola producir o para aniquilarla poniéndole asfalto encima.

Hoy, nos da la impresión de que, a la mayoría de los jefes de estado y gobiernos les preocupa poco y minimizan el tema. Sí, se reúnen en pactos internacionales y firman grandes acuerdos que nunca llegan a cristalizarse ni ver la luz. Esto es verdaderamente preocupante.

Hay un artículo de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos llamado “La dependencia de la capacidad energética de los proyectos de hidrogenación y los bosques en el Amazonas”, que entre otras cosas menciona que las plantas, algas y un puñado de bacterias son los únicos seres productores del planeta que producen su alimento y son en primera instancia el alimento de todos los demás seres vivos en el ecosistema.

Las regiones de selva tropical tienen un gran potencial de generación de energía hidroeléctrica que ocupa un lugar destacado en las estrategias de crecimiento energético de las naciones.

La tala de árboles también puede reducir la descarga de los ríos al inhibir las lluvias.

“Un bien común”

En el número 23 de la gran encíclica “Laudato si”, del papa Francisco nos dice que: “El clima es un bien común, de todos y para todos. A nivel global, es un sistema complejo relacionado con muchas condiciones esenciales para la vida humana.

“Hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático. En las últimas décadas, este calentamiento ha estado acompañado del constante crecimiento del nivel del mar, y además es difícil no relacionarlo con el aumento de eventos meteorológicos extremos, más allá de que no pueda atribuirse una causa científicamente determinable a cada fenómeno particular.

“La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de consumo, para combatir este calentamiento o, al menos, las causas humanas que lo producen o acentúan.

“Es verdad que hay otros factores (como el vulcanismo, las variaciones de la órbita y del eje de la Tierra o el ciclo solar), pero numerosos estudios científicos señalan que la mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran concentración de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno y otros) emitidos sobre todo a causa de la actividad humana. Al concentrarse en la atmósfera, impiden que el calor producido por los rayos solares sobre la superficie de la tierra se disperse en el espacio. Esto se ve potenciado especialmente por el patrón de desarrollo basado en el uso intensivo de los combustibles fósiles, que hace al corazón del sistema energético mundial.

“También ha incidido el aumento en la práctica del cambio de usos del suelo, principalmente la deforestación para agricultura”.— Alejandro Álvarez Gallegos, Doctorando en Bioética.