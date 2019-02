Habrá “EnCantos de amor” en cinco voces yucatecas 

Más que fusión musical

Basta verlos juntos, en un domingo por la mañana en la que tienen que reunirse para ensayar y afinar detalles, para comprobar que no solo la música los une, sino una gran amistad y admiración de unos para otros.

Y es que mañana, el escenario del Palacio de la Música será testigo de que el protagonismo o la envidia no son invitados a una noche de “EnCantos de Amor”, concierto que reúne por primera vez a cinco talentos yucatecos que han trascendido fronteras: Malena Durán, Eduardo Vázquez, Gina Osorno, María San Felipe y María Teresa.

En entrevista con el Diario, en el domicilio de Malena Durán, los integrantes de la recién formada agrupación #ArtistasUnidos platican por qué surgió la idea de unirse y nombrarse los cinco de esa manera.

“Surge la idea de ser #ArtistasUnidos a raíz de una invitación que nos hacen a Malena Durán y una servidora para participar en un festival internacional de la música en Argentina, el próximo mes, evento al que tenemos que ir con nuestros propios recursos, de ahí que pidiéramos apoyo a nuestros compañeros y amigos para hacer este concierto y que las ganancias sean para este fin, algo que desde el primer instante aceptaron y por lo que estamos muy agradecidos”, explica María Teresa.

La unión de los cinco yucatecos con destacadas trayectorias individuales será un experimento que ya disfrutan los protagonistas desde el primer instante que se reunieron, pues algunos ya tenían antecedentes de haber trabajado juntos, pero otros apenas se están conociendo en lo musical y lo personal.

Todos con estilos y gustos diferentes hará que, con los músicos que los acompañarán, presenten un programa que lleve al público lo mismo a disfrutar de pop contemporáneo que a temas de música ranchera, trova, trova contemporánea mexicana, blues y hasta un sencillo pero emotivo homenaje a Enrique “Coqui” Navarro, adelantan durante la charla.

“Será un noche con una diversidad musical tan amplia como la paleta de colores de un pintor”, afirma María Teresa emocionada.

Con promociones de producciones independientes, presentaciones en escenarios musicales diversos, programas de televisión y próximas giras al extranjero, se pensaría que esas cinco agendas serían imposible de cruzarlas para reunirlos a definir el programa, ensayar y hasta tener una sesión de fotos para promocionar el concierto. ¡Pero sí lo logran, aunque sea domingo a temprana hora!

“Existe una energía positiva entre los cinco que permite hacer tiempo entre todos nuestros compromisos y lograr hacer realidad este proyecto al que le tenemos mucha ilusión y nos tiene a todos entusiasmados”, agrega Malena Durán.

“Cada ensayo es una oportunidad de explorar los estilos de los demás compañeros y conocernos más, en lo musical y personal”, añade María Teresa.

“La unión que se realiza en esta ocasión con #ArtistasUnidos es una manera igual de demostrar que de ninguno de los cinco existe el deseo de ser el principal protagonista. Nadie pelea abrir o cerrar el concierto, todo fluye de manera natural para armar el programa y eso es algo que nos hace sentir más cerca como personas”, expresa Eduardo, quien confiesa que se siente alagado de haber sido elegido como el único varón para acompañar a sus cuatro compañeras. “Todavía no se porque me eligieron a mi, pero me hace muy feliz”.

Cantarán cada uno sus temas, en parejas, todos juntos y así… mezclándose como si fuese una fiesta entre amigos, una en la que también habrá un espacio dedicado a los temas de Angélica Balado, una compositora que los ha marcado a los cinco en algún momento de sus carreras musicales.

“Estamos para aprender de los colegas con mayor trayectoria, así como ayudar a que Malena y María Teresa realicen su sueño de participar en el festival de música de Argentina”, añaden María San Felipe y Gina Osorno, las dos que además de ser intérpretes también son compositoras.

#ArtistasUnidos estarán acompañados en el escenario por los músicos Arturo Guzmán (dirección musical y batería), Jorge Julián Gómez (piano), Osmany Collado (sax), Darwin Valencia (bajo), Sergio Aguilar Vega (guitarra) y Rubén Gavilán (percusiones).— Renata Marrufo

Boletos de acceso

El precio del boleto general es de 250 pesos por persona y puede adquirirse en la taquilla del Palacio de la Música (el día del evento) o mandando un WhatsApp al 9992-07-54-70 ó 9991-29-84-45.

Otros puntos de venta

Cantina La Negrita (9991-21-04-11), restaurantes Amaro (928-24-51) y La Casa de mi Tía (9991-21-04-11) y Baroudi.