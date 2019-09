Habrá teatro regional en el Wilberto Cantón

“Nepomucena” y “Una noche sin marido”, para reír

“La gente oye teatro regional y piensa que va a entrar a ver una obra de carcajada tras carcajada y, actualmente, hasta mentadas de madre”, señala Lilí Herrera, directora de “Nepomucena”, puesta en escena que mañana miércoles se presentará en el marco del Festival de Teatro Wilberto Cantón.

Escrita por Miguel Vázquez, “Nepomucena” cuenta lo que le ocurre a las mujeres de Peto y el mundo cuando los hombres de su vida van en busca del sueño americano.

“Es una obra hermosa, con muchas facetas. Tiene facetas simpáticas, facetas para pensar, meditar, románticas… Tiene una música muy bonita en vivo y hasta animales en vivo (pollos y gallos), pues la historia se desarrolla en el pueblo y llegan los ricos y ponen una granja para hacerle a la gente un ‘gran favor’”.

La hija de Héctor Herrera “Cholo” destaca que “Nepomucena” es una obra de teatro regional costumbrista con una historia de principio a fin. “No es un simple sketch o un chiste tras otro”.

“Nepomucena” forma parte de la cartelera de teatro regional de esta semana del Festival Wilberto Cantón, dentro de la cual también se incluye “Una noche sin marido”, escrita y dirigida por Érik Ávila “Cuxum”, que se presentará hoy, a las 8 p.m., en el Teatro Daniel Ayala.

Jénnifer Barrera, quien interpreta a Wilma en “Una noche sin marido”, cuenta que la obra es un reflejo de lo que las mujeres yucatecas hacen en sus casas cuando no están sus esposos.

“Las mujeres yucatecas se van a reflejar un poco en este enredo”, dice Jénnifer, tras revelar las características de los personajes: mojigatas, extrovertidas, señoras de la casa y millennials.

En entrevista con el Diario, la actriz explica que la historia tiene un toque de teatro regional, pero con un giro a lo que habitualmente presenta “Cuxum”.

Tanto Lilí Herrera como Jénnifer Barrera y Miguel Vázquez se dicen contentos de participar en el Festival Wilberto Cantón, no solo porque es un escaparate de muchas opciones, sino también porque significa una palomita a la trayectoria.

“En el caso de las compañías independientes es el hecho de poder trabajar porque, como no tenemos un foro fijo o un teatro propio, es la posibilidad de presentarnos. Actualmente no es fácil hacer teatro, son muchos días, muchas horas de ensayo para presentarnos una, dos o tres veces nada más”.

Miguel, por su parte, señala que el festival también ayuda a descentralizar el arte al llevar puestas en escena a poblados fuera de Mérida. “Yo he luchado y abogado para que el teatro llegue a municipios, pues todos tenemos derecho al arte. Yo viví en un pueblo donde de pequeño no llegaba nada, y tuve que salir de la ciudad para encontrar toda esta gama de trabajo”. Acerca del panorama del teatro regional en la actualidad, Lilí Herrera señala que va de acuerdo a cómo está la juventud. “Hay que aceptar que los tiempos pasan y las cosas cambian. Yo misma cuando tomo un libreto de mi papá (Héctor Herrera, “Cholo”) lo tengo que adaptar del cielo a la tierra. Es el mismo libreto pero tengo que cambiar muchas cosas porque ya no hablamos igual, ya no usamos el ‘arredovaya’… Todo va de acuerdo a la época”.— Jorge Iván Canul Ek

Teatro Funciones

“Nepomucena” y “Una noche sin marido” son parte del Festival Wilberto Cantón.

“Nepomucena”

Participan Jorge Chablé, Betty Rosado, Yuliana Vargas, Jimena Herrera, Ara Moguel y Gabriel Pérez; los bailarines Édgar Estrella, Graciela Góngora y Verónica Castillo, y los músicos Juan Carlos Hernández y Carlos Ortegón.

“Una noche sin marido”

En la puesta en escena, además de Jénnifer Barrera, intervienen Yleana Ramírez “Balita Balam”, Nubia Morales “X’Macedonia”, Norma Rodríguez “X’Lucrecia” y Grisell López “Ranfla Cituk”.